https://ria.ru/20241015/myatezh-1978157000.html

Госдума приняла в I чтении законопроект об усилении наказания за мятеж

Госдума приняла в I чтении законопроект об усилении наказания за мятеж - РИА Новости, 15.10.2024

Госдума приняла в I чтении законопроект об усилении наказания за мятеж

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:31

2024-10-15T15:31

2024-10-15T15:55

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы. Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. При этом если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. Также законопроектом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий. Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.

https://ria.ru/20240713/gosduma-1959406071.html

https://ria.ru/20240713/myatezh-1959404635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф