https://ria.ru/20241015/myatezh-1978157000.html
Госдума приняла в I чтении законопроект об усилении наказания за мятеж
Госдума приняла в I чтении законопроект об усилении наказания за мятеж - РИА Новости, 15.10.2024
Госдума приняла в I чтении законопроект об усилении наказания за мятеж
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:31
2024-10-15T15:31
2024-10-15T15:55
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы. Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. При этом если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. Также законопроектом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий. Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении законопроект об усилении наказания за мятеж
ГД приняла в I чтении проект о наказании за организацию или участие в мятеже
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы.
Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ
либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
При этом если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Также законопроектом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий.
Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.