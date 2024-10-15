https://ria.ru/20241015/mvd-1978237521.html

Сайты МВД России не работают уже несколько часов

Сайты МВД России не работают уже несколько часов - РИА Новости, 15.10.2024

Сайты МВД России не работают уже несколько часов

Веб-сервисы министерства внутренних дел России недоступны пользователям уже несколько часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T23:24

2024-10-15T23:24

2024-10-15T23:24

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Веб-сервисы министерства внутренних дел России недоступны пользователям уже несколько часов, передает корреспондент РИА Новости. Федеральный сайт МВД, а также сайты московского и подмосковного подразделений не прогружаются. Не работает и сервис ГИБДД.рф. О причинах сбоя не сообщалось.

https://ria.ru/20241004/sber-1976458735.html

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2024

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гибдд мвд рф, общество