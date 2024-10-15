https://ria.ru/20241015/mvd-1978237521.html
Сайты МВД России не работают уже несколько часов
Сайты МВД России не работают уже несколько часов - РИА Новости, 15.10.2024
Сайты МВД России не работают уже несколько часов
Веб-сервисы министерства внутренних дел России недоступны пользователям уже несколько часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T23:24
2024-10-15T23:24
2024-10-15T23:24
гибдд мвд рф
общество
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Веб-сервисы министерства внутренних дел России недоступны пользователям уже несколько часов, передает корреспондент РИА Новости. Федеральный сайт МВД, а также сайты московского и подмосковного подразделений не прогружаются. Не работает и сервис ГИБДД.рф. О причинах сбоя не сообщалось.
https://ria.ru/20241004/sber-1976458735.html
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гибдд мвд рф, общество
Сайты МВД России не работают уже несколько часов
Веб-сервисы МВД России недоступны пользователям уже несколько часов