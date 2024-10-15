https://ria.ru/20241015/murashko-1978055240.html

Мурашко назвал сроки полного перехода на электронные медкарты

Мурашко назвал сроки полного перехода на электронные медкарты - РИА Новости, 15.10.2024

Мурашко назвал сроки полного перехода на электронные медкарты

Переход на электронные медицинские карты в России будет полностью завершен в 2024 году, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:40

2024-10-15T03:40

2024-10-15T03:55

общество

россия

михаил мурашко

медицинская помощь

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Переход на электронные медицинские карты в России будет полностью завершен в 2024 году, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "К этому году полностью будет завершён. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда будет завершён полный переход на электронные медкарты. В пресс-службе Минздрава России пояснили РИА Новости, что министерство проводит системную работу уже на протяжении нескольких лет по цифровой трансформации отрасли. Благодаря федеральному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" в регионах создана необходимая базовая инфраструктура, активно осуществляется переход на электронный документооборот. На сегодняшний день более 65 тысяч подразделений медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы и передают сведения, причем 28 тысяч — это фельдшерско-акушерские пункты, уточнили в Минздраве. Минздравом России установлены единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, в том числе в части ведения интегрированной электронной медицинской карты.

https://ria.ru/20240304/medkarta-1931037041.html

https://ria.ru/20241007/dolgozhitel-1976799302.html

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общество, россия, михаил мурашко, медицинская помощь, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)