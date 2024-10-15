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Мурашко назвал сроки полного перехода на электронные медкарты - РИА Новости, 15.10.2024
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03:40 15.10.2024 (обновлено: 03:55 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/murashko-1978055240.html
Мурашко назвал сроки полного перехода на электронные медкарты
Мурашко назвал сроки полного перехода на электронные медкарты - РИА Новости, 15.10.2024
Мурашко назвал сроки полного перехода на электронные медкарты
Переход на электронные медицинские карты в России будет полностью завершен в 2024 году, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:40
2024-10-15T03:55
общество
россия
михаил мурашко
медицинская помощь
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Переход на электронные медицинские карты в России будет полностью завершен в 2024 году, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "К этому году полностью будет завершён. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда будет завершён полный переход на электронные медкарты. В пресс-службе Минздрава России пояснили РИА Новости, что министерство проводит системную работу уже на протяжении нескольких лет по цифровой трансформации отрасли. Благодаря федеральному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" в регионах создана необходимая базовая инфраструктура, активно осуществляется переход на электронный документооборот. На сегодняшний день более 65 тысяч подразделений медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы и передают сведения, причем 28 тысяч — это фельдшерско-акушерские пункты, уточнили в Минздраве. Минздравом России установлены единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, в том числе в части ведения интегрированной электронной медицинской карты.
https://ria.ru/20240304/medkarta-1931037041.html
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общество, россия, михаил мурашко, медицинская помощь, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Медицинская помощь, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко назвал сроки полного перехода на электронные медкарты

Мурашко анонсировал полный переход на электронные медкарты в 2024 году

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Переход на электронные медицинские карты в России будет полностью завершен в 2024 году, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"К этому году полностью будет завершён. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда будет завершён полный переход на электронные медкарты.
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4 марта, 15:29
В пресс-службе Минздрава России пояснили РИА Новости, что министерство проводит системную работу уже на протяжении нескольких лет по цифровой трансформации отрасли. Благодаря федеральному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" в регионах создана необходимая базовая инфраструктура, активно осуществляется переход на электронный документооборот.
На сегодняшний день более 65 тысяч подразделений медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы и передают сведения, причем 28 тысяч — это фельдшерско-акушерские пункты, уточнили в Минздраве.
Минздравом России установлены единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, в том числе в части ведения интегрированной электронной медицинской карты.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоМедицинская помощьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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