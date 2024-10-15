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Глава ФАС объяснил, почему МТС оштрафовали на три миллиарда рублей - РИА Новости, 15.10.2024
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16:08 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/mts-1978170202.html
Глава ФАС объяснил, почему МТС оштрафовали на три миллиарда рублей
Глава ФАС объяснил, почему МТС оштрафовали на три миллиарда рублей - РИА Новости, 15.10.2024
Глава ФАС объяснил, почему МТС оштрафовали на три миллиарда рублей
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объяснил, почему МТС оштрафован на 3 миллиарда рублей: у оператора достаточно высокая прибыль, нет... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:08
2024-10-15T16:08
экономика
россия
максим шаскольский
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объяснил, почему МТС оштрафован на 3 миллиарда рублей: у оператора достаточно высокая прибыль, нет необходимости дополнительно нагружать потребителей, заявил Максим Шаскольский журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. ФАС в понедельник сообщила, что обязала МТС по итогам дела о повышении в среднем на 8% тарифов на связь в апреле-мае 2024 года перечислить в бюджет РФ 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. При этом в начале октября ведомство заявляло, что это повышение тарифов является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей, и предписывало оператору снизить тарифы. "Он (тариф - ред.) признан экономически не обоснованным. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей. Чтобы не допускать таких необоснованных повышений, есть такой вариант, как взыскание в бюджет. Как мы рассчитали, 3 миллиарда рублей", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, почему служба применила такой штраф к МТС. В МТС РИА Новости сообщали, что компания изучает поступившие из ФАС документы и по итогам оценки примет решение о действиях, включая возможное оспаривание решения ведомства.
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экономика, россия, максим шаскольский, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Глава ФАС объяснил, почему МТС оштрафовали на три миллиарда рублей

Глава ФАС Шаскольский объяснил, почему МТС оштрафован на три миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСалон оператора мобильной связи МТС
Салон оператора мобильной связи МТС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Салон оператора мобильной связи МТС. Архивное фото
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СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объяснил, почему МТС оштрафован на 3 миллиарда рублей: у оператора достаточно высокая прибыль, нет необходимости дополнительно нагружать потребителей, заявил Максим Шаскольский журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
ФАС в понедельник сообщила, что обязала МТС по итогам дела о повышении в среднем на 8% тарифов на связь в апреле-мае 2024 года перечислить в бюджет РФ 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. При этом в начале октября ведомство заявляло, что это повышение тарифов является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей, и предписывало оператору снизить тарифы.
"Он (тариф - ред.) признан экономически не обоснованным. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей. Чтобы не допускать таких необоснованных повышений, есть такой вариант, как взыскание в бюджет. Как мы рассчитали, 3 миллиарда рублей", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, почему служба применила такой штраф к МТС.
В МТС РИА Новости сообщали, что компания изучает поступившие из ФАС документы и по итогам оценки примет решение о действиях, включая возможное оспаривание решения ведомства.
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
МТС обязали перечислить в бюджет три миллиарда рублей незаконного дохода
14 октября, 10:02
 
ЭкономикаРоссияМаксим ШаскольскийМТСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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