https://ria.ru/20241015/mts-1978170202.html

Глава ФАС объяснил, почему МТС оштрафовали на три миллиарда рублей

Глава ФАС объяснил, почему МТС оштрафовали на три миллиарда рублей - РИА Новости, 15.10.2024

Глава ФАС объяснил, почему МТС оштрафовали на три миллиарда рублей

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объяснил, почему МТС оштрафован на 3 миллиарда рублей: у оператора достаточно высокая прибыль, нет... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:08

2024-10-15T16:08

2024-10-15T16:08

экономика

россия

максим шаскольский

мтс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объяснил, почему МТС оштрафован на 3 миллиарда рублей: у оператора достаточно высокая прибыль, нет необходимости дополнительно нагружать потребителей, заявил Максим Шаскольский журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. ФАС в понедельник сообщила, что обязала МТС по итогам дела о повышении в среднем на 8% тарифов на связь в апреле-мае 2024 года перечислить в бюджет РФ 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. При этом в начале октября ведомство заявляло, что это повышение тарифов является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей, и предписывало оператору снизить тарифы. "Он (тариф - ред.) признан экономически не обоснованным. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей. Чтобы не допускать таких необоснованных повышений, есть такой вариант, как взыскание в бюджет. Как мы рассчитали, 3 миллиарда рублей", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, почему служба применила такой штраф к МТС. В МТС РИА Новости сообщали, что компания изучает поступившие из ФАС документы и по итогам оценки примет решение о действиях, включая возможное оспаривание решения ведомства.

https://ria.ru/20241014/mts-1977895933.html

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экономика, россия, максим шаскольский, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)