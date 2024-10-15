https://ria.ru/20241015/moskva-1978237185.html
В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина
В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина - РИА Новости, 15.10.2024
В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина
Автобус и пожарная машина столкнулись в новой Москве, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T23:16
2024-10-15T23:16
2024-10-15T23:16
происшествия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автобус и пожарная машина столкнулись в новой Москве, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Автобус и пожарный КамАЗ столкнулись на улице Старые Сосенки, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, автобус был без пассажиров, двое пострадавших переданы медикам.
https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html
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происшествия, москва
В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина
В новой Москве автобус и пожарная машина столкнулись, два человека пострадали