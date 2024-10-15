https://ria.ru/20241015/moskva-1978237185.html

В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина

В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина - РИА Новости, 15.10.2024

В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина

Автобус и пожарная машина столкнулись в новой Москве, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T23:16

2024-10-15T23:16

2024-10-15T23:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автобус и пожарная машина столкнулись в новой Москве, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Автобус и пожарный КамАЗ столкнулись на улице Старые Сосенки, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, автобус был без пассажиров, двое пострадавших переданы медикам.

https://ria.ru/20241015/dtp-1978179423.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва