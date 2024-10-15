https://ria.ru/20241015/moskva-1978219090.html

На Большой Ордынке в Москве не оказалось взрывчатки

На Большой Ордынке в Москве не оказалось взрывчатки - РИА Новости, 15.10.2024

На Большой Ордынке в Москве не оказалось взрывчатки

Силовики не обнаружили взрывчатку под автомашиной на Большой Ордынке в центре Москвы, подозрительный предмет оказался пустой картонной коробкой, рассказал РИА... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:20

2024-10-15T19:20

2024-10-15T19:30

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Силовики не обнаружили взрывчатку под автомашиной на Большой Ордынке в центре Москвы, подозрительный предмет оказался пустой картонной коробкой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Саперов и кинологов вызвали на место обнаружения подозрительного предмета под припаркованным автомобилем на улице Большая Ордынка в центре Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В районе Большой Ордынки в связи с данной ситуацией было перекрыто движение, сообщили также ранее агентству в правоохранительных органах."Информация о подозрительном предмете не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.По его словам, в найденном под автомобилем пакете находилась пустая картонная коробка.

https://ria.ru/20221028/predmet-1827552165.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия