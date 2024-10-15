https://ria.ru/20241015/moskva-1978204069.html

На Большую Ордынку в центре Москвы вызвали саперов и кинологов

На Большую Ордынку в центре Москвы вызвали саперов и кинологов - РИА Новости, 15.10.2024

На Большую Ордынку в центре Москвы вызвали саперов и кинологов

Саперов и кинологов вызвали на место обнаружения подозрительного предмета под припаркованным автомобилем на улице Большая Ордынка в центре Москвы, рассказал РИА РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:49

2024-10-15T17:49

2024-10-15T18:01

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Саперов и кинологов вызвали на место обнаружения подозрительного предмета под припаркованным автомобилем на улице Большая Ордынка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о перекрытии движения в районе Большой Ордынки из-за подозрительного предмета у одной из машин. Место оцеплено, работают сотрудники полиции."Подозрительный предмет находится под автомашиной по адресу: улица Большая Ордынка, дом 12", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место обнаружения подозрительного предмета вызваны специалисты оперативных служб и кинологи.

https://ria.ru/20221028/predmet-1827552165.html

москва

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2024

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москва, происшествия