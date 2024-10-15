Рейтинг@Mail.ru
На Большую Ордынку в центре Москвы вызвали саперов и кинологов - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 15.10.2024 (обновлено: 18:01 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/moskva-1978204069.html
На Большую Ордынку в центре Москвы вызвали саперов и кинологов
На Большую Ордынку в центре Москвы вызвали саперов и кинологов - РИА Новости, 15.10.2024
На Большую Ордынку в центре Москвы вызвали саперов и кинологов
Саперов и кинологов вызвали на место обнаружения подозрительного предмета под припаркованным автомобилем на улице Большая Ордынка в центре Москвы, рассказал РИА РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:49
2024-10-15T18:01
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978206416_8:0:1375:769_1920x0_80_0_0_d99198321a8b54e249178c772107c0a7.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Саперов и кинологов вызвали на место обнаружения подозрительного предмета под припаркованным автомобилем на улице Большая Ордынка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о перекрытии движения в районе Большой Ордынки из-за подозрительного предмета у одной из машин. Место оцеплено, работают сотрудники полиции."Подозрительный предмет находится под автомашиной по адресу: улица Большая Ордынка, дом 12", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место обнаружения подозрительного предмета вызваны специалисты оперативных служб и кинологи.
https://ria.ru/20221028/predmet-1827552165.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978206416_179:0:1204:769_1920x0_80_0_0_3e7ab52f8177c2d2cfdf4c4a4ed35f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
На Большую Ордынку в центре Москвы вызвали саперов и кинологов

На Большую Ордынку вызвали саперов и кинологов из-за подозрительного предмета

© АГН "Москва"Оперативные службы на Большой Ордынке, где около машины обнаружен подозрительный предмет
Оперативные службы на Большой Ордынке, где около машины обнаружен подозрительный предмет - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© АГН "Москва"
Оперативные службы на Большой Ордынке, где около машины обнаружен подозрительный предмет
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Саперов и кинологов вызвали на место обнаружения подозрительного предмета под припаркованным автомобилем на улице Большая Ордынка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о перекрытии движения в районе Большой Ордынки из-за подозрительного предмета у одной из машин. Место оцеплено, работают сотрудники полиции.
"Подозрительный предмет находится под автомашиной по адресу: улица Большая Ордынка, дом 12", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место обнаружения подозрительного предмета вызваны специалисты оперативных служб и кинологи.
Станция метро Тимирязевская в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
В Москве на станции метро "Тимирязевская" нашли подозрительный предмет
28 октября 2022, 15:39
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала