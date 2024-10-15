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В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 15.10.2024
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17:16 15.10.2024 (обновлено: 18:03 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/moskva-1978194188.html
В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета
В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 15.10.2024
В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Движение перекрыли в районе Большой Ордынки в центре Москвы из-за подозрительного предмета у одной из машин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:16
2024-10-15T18:03
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Движение перекрыли в районе Большой Ордынки в центре Москвы из-за подозрительного предмета у одной из машин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте работают сотрудники полиции.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета

В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета у машины

© АГН "Москва"Оперативные службы на Большой Ордынке, где около машины обнаружен подозрительный предмет
Оперативные службы на Большой Ордынке, где около машины обнаружен подозрительный предмет - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© АГН "Москва"
Оперативные службы на Большой Ордынке, где около машины обнаружен подозрительный предмет
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Движение перекрыли в районе Большой Ордынки в центре Москвы из-за подозрительного предмета у одной из машин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают сотрудники полиции.
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