https://ria.ru/20241015/moskva-1978173446.html

На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 15.10.2024

На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Группа разминирования выехала на место обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:26

2024-10-15T16:26

2024-10-15T16:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа разминирования выехала на место обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении земляных работ для закладки трубы по адресу: улица Вешних Вод, дом 10, строение 3 найден снаряд времен ВОВ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что место обнаружения опасной находки огорожено, ждут прибытия саперов.

https://ria.ru/20240403/snaryad-1937523165.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва