https://ria.ru/20241015/moskva-1978173446.html
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 15.10.2024
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Группа разминирования выехала на место обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:26
2024-10-15T16:26
2024-10-15T16:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа разминирования выехала на место обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении земляных работ для закладки трубы по адресу: улица Вешних Вод, дом 10, строение 3 найден снаряд времен ВОВ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что место обнаружения опасной находки огорожено, ждут прибытия саперов.
https://ria.ru/20240403/snaryad-1937523165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен ВОВ
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа разминирования выехала на место обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении земляных работ для закладки трубы по адресу: улица Вешних Вод, дом 10, строение 3 найден снаряд времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что место обнаружения опасной находки огорожено, ждут прибытия саперов.