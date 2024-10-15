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На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 15.10.2024
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16:26 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/moskva-1978173446.html
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 15.10.2024
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Группа разминирования выехала на место обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:26
2024-10-15T16:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа разминирования выехала на место обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении земляных работ для закладки трубы по адресу: улица Вешних Вод, дом 10, строение 3 найден снаряд времен ВОВ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что место обнаружения опасной находки огорожено, ждут прибытия саперов.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

На северо-востоке Москвы нашли снаряд времен ВОВ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециальный автомобиль групп разминирования
Специальный автомобиль групп разминирования - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Специальный автомобиль групп разминирования. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа разминирования выехала на место обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении земляных работ для закладки трубы по адресу: улица Вешних Вод, дом 10, строение 3 найден снаряд времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что место обнаружения опасной находки огорожено, ждут прибытия саперов.
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