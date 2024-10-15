https://ria.ru/20241015/moskva-1978123155.html

В Москве охранник "Перекрестка" ударил покупателя

В Москве охранник "Перекрестка" ударил покупателя - РИА Новости, 15.10.2024

В Москве охранник "Перекрестка" ударил покупателя

Охранник одного из магазинов сети "Перекресток" в Москве отстранен от работы за превышение своих полномочий, а именно применение физической силы в отношении... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:53

2024-10-15T13:53

2024-10-15T13:53

происшествия

москва

x5 retail group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Охранник одного из магазинов сети "Перекресток" в Москве отстранен от работы за превышение своих полномочий, а именно применение физической силы в отношении покупателя, заявили РИА Новости в X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором охранник бьет мужчину на улице, после чего уходит с женщиной в форме сотрудника супермаркета. "Установлено, что сотрудник аутстаффинговой компании, оказывающей услуги магазину, заподозрил покупателя в краже и превысил свои полномочия, совершив недопустимые действия в отношении посетителя. Любые факты физического воздействия трактуются компанией как категорически неприемлемые… Сотрудник ЧОП отстранен от работы", - сказали в компании. Отмечается, что в настоящий момент ведется разбирательство по факту кражи. Компания взаимодействует с правоохранительными органами и предоставит им всю информацию об инциденте. Также в адрес руководства компании будет направлено требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями, добавили там.

https://ria.ru/20241007/adygeya-1976799768.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, x5 retail group