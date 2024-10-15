https://ria.ru/20241015/moskva-1978123155.html
В Москве охранник "Перекрестка" ударил покупателя
В Москве охранник "Перекрестка" ударил покупателя - РИА Новости, 15.10.2024
В Москве охранник "Перекрестка" ударил покупателя
Охранник одного из магазинов сети "Перекресток" в Москве отстранен от работы за превышение своих полномочий, а именно применение физической силы в отношении... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:53
2024-10-15T13:53
2024-10-15T13:53
происшествия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Охранник одного из магазинов сети "Перекресток" в Москве отстранен от работы за превышение своих полномочий, а именно применение физической силы в отношении покупателя, заявили РИА Новости в X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором охранник бьет мужчину на улице, после чего уходит с женщиной в форме сотрудника супермаркета. "Установлено, что сотрудник аутстаффинговой компании, оказывающей услуги магазину, заподозрил покупателя в краже и превысил свои полномочия, совершив недопустимые действия в отношении посетителя. Любые факты физического воздействия трактуются компанией как категорически неприемлемые… Сотрудник ЧОП отстранен от работы", - сказали в компании. Отмечается, что в настоящий момент ведется разбирательство по факту кражи. Компания взаимодействует с правоохранительными органами и предоставит им всю информацию об инциденте. Также в адрес руководства компании будет направлено требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями, добавили там.
https://ria.ru/20241007/adygeya-1976799768.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, x5 retail group
Происшествия, Москва, X5 Retail Group
В Москве охранник "Перекрестка" ударил покупателя
Охранника "Перекрестка" в Москве отстранили от работы за превышение полномочий
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Охранник одного из магазинов сети "Перекресток" в Москве отстранен от работы за превышение своих полномочий, а именно применение физической силы в отношении покупателя, заявили РИА Новости в X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором охранник бьет мужчину на улице, после чего уходит с женщиной в форме сотрудника супермаркета.
«
"Установлено, что сотрудник аутстаффинговой компании, оказывающей услуги магазину, заподозрил покупателя в краже и превысил свои полномочия, совершив недопустимые действия в отношении посетителя. Любые факты физического воздействия трактуются компанией как категорически неприемлемые… Сотрудник ЧОП отстранен от работы", - сказали в компании.
Отмечается, что в настоящий момент ведется разбирательство по факту кражи. Компания взаимодействует с правоохранительными органами и предоставит им всю информацию об инциденте.
Также в адрес руководства компании будет направлено требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями, добавили там.