https://ria.ru/20241015/moskva-1978090695.html
Появились новые подробности с места взрыва на юго-западе Москвы
Появились новые подробности с места взрыва на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
Появились новые подробности с места взрыва на юго-западе Москвы
Хозяйка одного из соседних авто, пострадавшего при взрыве на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости, что ее машину буквально изрешетило. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:20
2024-10-15T11:20
2024-10-15T11:20
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Хозяйка одного из соседних авто, пострадавшего при взрыве на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости, что ее машину буквально изрешетило. "Я не пострадала, я с ребенком в 8 утра завтракала и услышала сильный грохот, и сигнализация сработала. Я сначала не поняла, что произошло. Вышли на улицу и увидели, что моя машина побитая, как решето стала. Как будто осколочными элементами побило и капот, и двери, колесо пробито", - сказала женщина. Она заявила, что является матерью-одиночкой и не знает, как будет ремонтировать автомобиль. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Хороший человек, с двумя детьми, всегда здоровались с ним, все было хорошо", - описала женщина владельца внедорожника. СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились новые подробности с места взрыва на юго-западе Москвы
Хозяйка соседнего авто при взрыве на юго-западе Москвы: машину изрешетило
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Хозяйка одного из соседних авто, пострадавшего при взрыве на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости, что ее машину буквально изрешетило.
"Я не пострадала, я с ребенком в 8 утра завтракала и услышала сильный грохот, и сигнализация сработала. Я сначала не поняла, что произошло. Вышли на улицу и увидели, что моя машина побитая, как решето стала. Как будто осколочными элементами побило и капот, и двери, колесо пробито", - сказала женщина.
Она заявила, что является матерью-одиночкой и не знает, как будет ремонтировать автомобиль.
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Хороший человек, с двумя детьми, всегда здоровались с ним, все было хорошо", - описала женщина владельца внедорожника.
СК
и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.