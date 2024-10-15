https://ria.ru/20241015/moskva-1978090695.html

Появились новые подробности с места взрыва на юго-западе Москвы

Появились новые подробности с места взрыва на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024

Появились новые подробности с места взрыва на юго-западе Москвы

Хозяйка одного из соседних авто, пострадавшего при взрыве на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости, что ее машину буквально изрешетило. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:20

2024-10-15T11:20

2024-10-15T11:20

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Хозяйка одного из соседних авто, пострадавшего при взрыве на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости, что ее машину буквально изрешетило. "Я не пострадала, я с ребенком в 8 утра завтракала и услышала сильный грохот, и сигнализация сработала. Я сначала не поняла, что произошло. Вышли на улицу и увидели, что моя машина побитая, как решето стала. Как будто осколочными элементами побило и капот, и двери, колесо пробито", - сказала женщина. Она заявила, что является матерью-одиночкой и не знает, как будет ремонтировать автомобиль. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Хороший человек, с двумя детьми, всегда здоровались с ним, все было хорошо", - описала женщина владельца внедорожника. СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.

https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html

https://ria.ru/20241015/vzryv-1978083290.html

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2024

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)