https://ria.ru/20241015/moskva-1978089805.html
В Московском зоопарке родился птенец райских красавок
В Московском зоопарке родился птенец райских красавок - РИА Новости, 15.10.2024
В Московском зоопарке родился птенец райских красавок
У пары райских красавок из Московского зоопарка родился птенец, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:21
2024-10-15T11:21
2024-10-15T14:58
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. У пары райских красавок из Московского зоопарка родился птенец, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Родители малыша — самец Раймон и самка Анжела — довольно молодая пара. Их ссадили вместе в прошлом году. Какое-то время птицы были во внутреннем, не экспозиционном вольере. Сейчас дружное семейство уже могут видеть посетители зоопарка на Старой территории, рядом с Домом птиц. Пол малыша пока неизвестен — его можно определить только по анализу крови", — говорится в публикации. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, это первый случай успешного появления на свет птенца райской красавки без помощи зоологов за последние 20 лет. В прошлом году у Раймона и Анжелы уже родился птенец, но при помощи инкубатора. Как пояснили в зоопарке, птицы могут разбить яйцо, если находятся в состоянии стресса и не чувствуют себя в безопасности. У журавлей уже было несколько подобных случаев, поэтому зоологи начали заменять яйцо в вольере на деревянное, а настоящее уносили в инкубатор. Этим же летом специалисты отслеживали состояние родителей весь период высиживания яйца и пришли к выводу, что их вмешательство не потребуется. Райские красавки — очень заботливые родители, которые яростно защищают потомство, отметили в зоопарке. Когда посетители подходят близко к стеклам вольера, самец Раймон начинает стучать по ним клювом.
https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
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светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился птенец райских красавок
У пары райских красавок из Московского зоопарка родился птенец
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
У пары райских красавок из Московского зоопарка родился птенец, сообщается в Telegram-канале
учреждения.
"Родители малыша — самец Раймон и самка Анжела — довольно молодая пара. Их ссадили вместе в прошлом году. Какое-то время птицы были во внутреннем, не экспозиционном вольере. Сейчас дружное семейство уже могут видеть посетители зоопарка на Старой территории, рядом с Домом птиц. Пол малыша пока неизвестен — его можно определить только по анализу крови", — говорится в публикации.
По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой,
это первый случай успешного появления на свет птенца райской красавки без помощи зоологов за последние 20 лет.
В прошлом году у Раймона и Анжелы уже родился птенец, но при помощи инкубатора. Как пояснили в зоопарке, птицы могут разбить яйцо, если находятся в состоянии стресса и не чувствуют себя в безопасности. У журавлей уже было несколько подобных случаев, поэтому зоологи начали заменять яйцо в вольере на деревянное, а настоящее уносили в инкубатор.
Этим же летом специалисты отслеживали состояние родителей весь период высиживания яйца и пришли к выводу, что их вмешательство не потребуется.
Райские красавки — очень заботливые родители, которые яростно защищают потомство, отметили в зоопарке. Когда посетители подходят близко к стеклам вольера, самец Раймон начинает стучать по ним клювом.