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При подрыве внедорожника на юго-западе Москвы использовали тротил
При подрыве внедорожника на юго-западе Москвы использовали тротил - РИА Новости, 15.10.2024
При подрыве внедорожника на юго-западе Москвы использовали тротил
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank на юго-западе Москвы составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:54
2024-10-15T10:54
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank на юго-западе Москвы составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, использовалась взрывное устройство небольшой мощности, в тротиловом эквиваленте около 30 граммов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, скорее всего, в качестве взрывчатки использовался тротил. СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на юго-западе Москвы пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначена взрывотехническая экспертиза. Как передает корреспондент РИА Новости, минимум два автомобиля задеты, предположительно, взрывом. У Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
При подрыве внедорожника на юго-западе Москвы использовали тротил
При подрыве внедорожника в Москве использовали около 30 граммов тротила
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank на юго-западе Москвы составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, использовалась взрывное устройство небольшой мощности, в тротиловом эквиваленте около 30 граммов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, скорее всего, в качестве взрывчатки использовался тротил.
СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на юго-западе Москвы пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначена взрывотехническая экспертиза.
Как передает корреспондент РИА Новости, минимум два автомобиля задеты, предположительно, взрывом. У Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер.