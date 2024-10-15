https://ria.ru/20241015/moskva-1978084426.html

Акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве

Акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве - РИА Новости, 15.10.2024

Акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве

Специалисты до завершения навигации в Москве провели очистку акваторий 15 причалов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.10.2024

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2024-10-15T10:51

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты до завершения навигации в Москве провели очистку акваторий 15 причалов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершили сложные гидротехнические работы по очистке акваторий пассажирских причалов. Необходимость этих мероприятий была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению прогулочных теплоходов", - отметил Бирюков. Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, работы велись с баржи, оборудованной краном для подъема крупного бытового мусора. "Извлеченные предметы и мусор были аккуратно перемещены на берег и впоследствии утилизированы в соответствии с правилами. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия по очистке акваторий причалов проводились только в будни в утреннее время", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что все столичные причалы подготовят к зиме, в частности будет проведена тщательная очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений.

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество