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Акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве - РИА Новости, 15.10.2024
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Акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве
Акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве - РИА Новости, 15.10.2024
Акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве
Специалисты до завершения навигации в Москве провели очистку акваторий 15 причалов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:51
2024-10-15T10:51
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты до завершения навигации в Москве провели очистку акваторий 15 причалов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершили сложные гидротехнические работы по очистке акваторий пассажирских причалов. Необходимость этих мероприятий была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению прогулочных теплоходов", - отметил Бирюков. Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, работы велись с баржи, оборудованной краном для подъема крупного бытового мусора. "Извлеченные предметы и мусор были аккуратно перемещены на берег и впоследствии утилизированы в соответствии с правилами. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия по очистке акваторий причалов проводились только в будни в утреннее время", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что все столичные причалы подготовят к зиме, в частности будет проведена тщательная очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
Акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве

Бирюков: акватории 15 пассажирских причалов очистили в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник ГБУ "Гормост" красит причал на набережной Москва-реки
Сотрудник ГБУ Гормост красит причал на набережной Москва-реки - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник ГБУ "Гормост" красит причал на набережной Москва-реки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты до завершения навигации в Москве провели очистку акваторий 15 причалов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Завершили сложные гидротехнические работы по очистке акваторий пассажирских причалов. Необходимость этих мероприятий была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению прогулочных теплоходов", - отметил Бирюков.
Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, работы велись с баржи, оборудованной краном для подъема крупного бытового мусора.
"Извлеченные предметы и мусор были аккуратно перемещены на берег и впоследствии утилизированы в соответствии с правилами. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия по очистке акваторий причалов проводились только в будни в утреннее время", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что все столичные причалы подготовят к зиме, в частности будет проведена тщательная очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений.
Около 15 км барьерных ограждений отремонтировали на инженерных сооружениях Москвы в 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Бирюков: в Москве отремонтировали около 15 км барьерных ограждений
11 октября, 14:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
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