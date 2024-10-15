https://ria.ru/20241015/moskva-1978067549.html

В Москве археологи нашли старинный костяной циркуль

В Москве археологи нашли старинный костяной циркуль - РИА Новости, 15.10.2024

В Москве археологи нашли старинный костяной циркуль

Столичные археологи во время раскопок обнаружили старинный костяной циркуль, ранее в Москве подобные артефакты не встречались, сообщается на официальном портале РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:17

2024-10-15T09:17

2024-10-15T09:17

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Столичные археологи во время раскопок обнаружили старинный костяной циркуль, ранее в Москве подобные артефакты не встречались, сообщается на официальном портале мэра и правительства города. "Во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке специалисты обнаружили костяной циркуль конца XVIII — начала XIX века. На территории Москвы подобные артефакты ранее археологам не встречались. У инструмента сохранилась костяная часть ножки с латунным креплением, на котором держится дужка, соединяющая детали. Специалисты уже отреставрировали находку и теперь готовят ее к передаче в музейный фонд", - сообщается на сайте мэра. Отмечается, что на протяжении многих веков Москва остается центром науки, образования и строительства. По мнению специалистов, хозяином старинного циркуля мог быть студент или инженер, живший во времена Павла I или Александра I. Также сообщается, что реставраторы бережно очистили артефакт и обработали его поверхность специальными защитными составами. После того как завершится восстановление остальных предметов, обнаруженных в 4-м Крутицком переулке, циркуль в составе коллекции передадут в музейный фонд.

https://ria.ru/20240318/arkheologi-1933901210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, павел i, александр i, открытия - риа наука, археология