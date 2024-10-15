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В Москве археологи нашли старинный костяной циркуль - РИА Новости, 15.10.2024
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Наука
 
09:17 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/moskva-1978067549.html
В Москве археологи нашли старинный костяной циркуль
В Москве археологи нашли старинный костяной циркуль - РИА Новости, 15.10.2024
В Москве археологи нашли старинный костяной циркуль
Столичные археологи во время раскопок обнаружили старинный костяной циркуль, ранее в Москве подобные артефакты не встречались, сообщается на официальном портале РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:17
2024-10-15T09:17
наука
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Столичные археологи во время раскопок обнаружили старинный костяной циркуль, ранее в Москве подобные артефакты не встречались, сообщается на официальном портале мэра и правительства города. "Во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке специалисты обнаружили костяной циркуль конца XVIII — начала XIX века. На территории Москвы подобные артефакты ранее археологам не встречались. У инструмента сохранилась костяная часть ножки с латунным креплением, на котором держится дужка, соединяющая детали. Специалисты уже отреставрировали находку и теперь готовят ее к передаче в музейный фонд", - сообщается на сайте мэра. Отмечается, что на протяжении многих веков Москва остается центром науки, образования и строительства. По мнению специалистов, хозяином старинного циркуля мог быть студент или инженер, живший во времена Павла I или Александра I. Также сообщается, что реставраторы бережно очистили артефакт и обработали его поверхность специальными защитными составами. После того как завершится восстановление остальных предметов, обнаруженных в 4-м Крутицком переулке, циркуль в составе коллекции передадут в музейный фонд.
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москва, павел i, александр i, открытия - риа наука, археология
Наука, Москва, Павел I, Александр I, Открытия - РИА Наука, Археология
В Москве археологи нашли старинный костяной циркуль

Археологи во время раскопок обнаружили в Москве старинный костяной циркуль

© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыСтаринный циркуль инженера, найденный во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке в Москве
Старинный циркуль инженера, найденный во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Старинный циркуль инженера, найденный во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке в Москве
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Столичные археологи во время раскопок обнаружили старинный костяной циркуль, ранее в Москве подобные артефакты не встречались, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
"Во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке специалисты обнаружили костяной циркуль конца XVIII — начала XIX века. На территории Москвы подобные артефакты ранее археологам не встречались. У инструмента сохранилась костяная часть ножки с латунным креплением, на котором держится дужка, соединяющая детали. Специалисты уже отреставрировали находку и теперь готовят ее к передаче в музейный фонд", - сообщается на сайте мэра.
Отмечается, что на протяжении многих веков Москва остается центром науки, образования и строительства. По мнению специалистов, хозяином старинного циркуля мог быть студент или инженер, живший во времена Павла I или Александра I.
Также сообщается, что реставраторы бережно очистили артефакт и обработали его поверхность специальными защитными составами. После того как завершится восстановление остальных предметов, обнаруженных в 4-м Крутицком переулке, циркуль в составе коллекции передадут в музейный фонд.
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