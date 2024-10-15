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Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 15.10.2024 (обновлено: 09:27 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978058347.html
Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест
Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест - РИА Новости, 15.10.2024
Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест
Уполномоченный по правам человека в Росси Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:05
2024-10-15T09:27
специальная военная операция на украине
курская область
россия
татьяна москалькова
мирьяна сполярич
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ДОХА, 15 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Уполномоченный по правам человека в Росси Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители Международного комитета Красного Креста, задействованы все каналы. "Я также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию тех людей из Курской области, которые к нам обратились. Во время встречи этот вопрос (судьбы насильно вывезенных из Курской области людей. — Прим. ред.) был поднят. В прессе я прочитала, что Международный комитет Красного Креста посещал этих людей, но никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются", — рассказала российский омбудсмен. Ранее Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, от родственников, пытающихся их разыскать.
https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978051958.html
курская область
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курская область, россия, татьяна москалькова, мирьяна сполярич
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Мирьяна Сполярич
Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест

Москалькова проясняет судьбу вывезенных курян, которых посещал Красный Крест

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ДОХА, 15 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Уполномоченный по правам человека в Росси Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители Международного комитета Красного Креста, задействованы все каналы.
"Я также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию тех людей из Курской области, которые к нам обратились. Во время встречи этот вопрос (судьбы насильно вывезенных из Курской области людей. — Прим. ред.) был поднят. В прессе я прочитала, что Международный комитет Красного Креста посещал этих людей, но никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются", — рассказала российский омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области
Вчера, 02:02
Ранее Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, от родственников, пытающихся их разыскать.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаМирьяна Сполярич
 
 
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