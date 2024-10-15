https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978058347.html

Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест

Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест - РИА Новости, 15.10.2024

Москалькова проясняет судьбу курян, которых посещал Красный Крест

Уполномоченный по правам человека в Росси Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:05

2024-10-15T05:05

2024-10-15T09:27

специальная военная операция на украине

курская область

россия

татьяна москалькова

мирьяна сполярич

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ДОХА, 15 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Уполномоченный по правам человека в Росси Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители Международного комитета Красного Креста, задействованы все каналы. "Я также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию тех людей из Курской области, которые к нам обратились. Во время встречи этот вопрос (судьбы насильно вывезенных из Курской области людей. — Прим. ред.) был поднят. В прессе я прочитала, что Международный комитет Красного Креста посещал этих людей, но никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются", — рассказала российский омбудсмен. Ранее Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, от родственников, пытающихся их разыскать.

https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978051958.html

курская область

россия

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курская область, россия, татьяна москалькова, мирьяна сполярич