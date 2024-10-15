https://ria.ru/20241015/mosgaz-1978152054.html

Более 2,5 тыс исследований провели в лаборатории Мосгаза в 2024 году

Более 2,5 тыс исследований провели в лаборатории Мосгаза в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2024

Более 2,5 тыс исследований провели в лаборатории Мосгаза в 2024 году

Более 2,5 тысяч исследований провели в лаборатории АО "Мосгаз" в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:32

2024-10-15T14:32

2024-10-15T15:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

мосгаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968969947_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_452022c82d20f6ae9ba099677bbc1b94.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 2,5 тысяч исследований провели в лаборатории АО "Мосгаз" в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Одним из основных направлений работы лаборатории, согласно сообщению, стало исследование и анализ конструкционных и строительных материалов, которые применяются для городской сети газоснабжения. "Более 2,5 тысяч исследований провели в лаборатории АО "Мосгаз" в 2024 году. Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз" проводит расширенные исследования и анализ строительных и конструкционных материалов, применяемых в отрасли. Каждый элемент системы проходит тщательную проверку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что центром разработаны стандарты и требования к трубной и арматурной продукции для городской газораспределительной сети. В лаборатории проводят микроскопические и другие исследования, спектральный анализ, определяют химический состав материалов. "С помощью разрушающего контроля определяют прочность, пластичность, упругость и другие механические свойства материалов. Проводятся испытания на морозостойкость и теплоустойчивость. Неразрушающие методы – магнитный, капиллярный, визуальный и оптический контроль – позволяют оценить качество и надежность материалов без повреждения их структуры", - уточняется в сообщении. "Мосгаз" - одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.

https://realty.ria.ru/20241007/mosgaz-1976720032.html

https://ria.ru/20241013/moskva-1977996108.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, мосгаз