https://ria.ru/20241015/mosgaz-1978152054.html
Более 2,5 тыс исследований провели в лаборатории Мосгаза в 2024 году
Более 2,5 тыс исследований провели в лаборатории Мосгаза в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2024
Более 2,5 тыс исследований провели в лаборатории Мосгаза в 2024 году
Более 2,5 тысяч исследований провели в лаборатории АО "Мосгаз" в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:32
2024-10-15T14:32
2024-10-15T15:14
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 2,5 тысяч исследований провели в лаборатории АО "Мосгаз" в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Одним из основных направлений работы лаборатории, согласно сообщению, стало исследование и анализ конструкционных и строительных материалов, которые применяются для городской сети газоснабжения. "Более 2,5 тысяч исследований провели в лаборатории АО "Мосгаз" в 2024 году. Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз" проводит расширенные исследования и анализ строительных и конструкционных материалов, применяемых в отрасли. Каждый элемент системы проходит тщательную проверку", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что центром разработаны стандарты и требования к трубной и арматурной продукции для городской газораспределительной сети. В лаборатории проводят микроскопические и другие исследования, спектральный анализ, определяют химический состав материалов. "С помощью разрушающего контроля определяют прочность, пластичность, упругость и другие механические свойства материалов. Проводятся испытания на морозостойкость и теплоустойчивость. Неразрушающие методы – магнитный, капиллярный, визуальный и оптический контроль – позволяют оценить качество и надежность материалов без повреждения их структуры", - уточняется в сообщении. "Мосгаз" - одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.
https://realty.ria.ru/20241007/mosgaz-1976720032.html
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городское хозяйство москвы, москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосгаз
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 2,5 тысяч исследований провели в лаборатории АО "Мосгаз" в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Одним из основных направлений работы лаборатории, согласно сообщению, стало исследование и анализ конструкционных и строительных материалов, которые применяются для городской сети газоснабжения.
"Более 2,5 тысяч исследований провели в лаборатории АО "Мосгаз" в 2024 году. Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз" проводит расширенные исследования и анализ строительных и конструкционных материалов, применяемых в отрасли. Каждый элемент системы проходит тщательную проверку", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что центром разработаны стандарты и требования к трубной и арматурной продукции для городской газораспределительной сети. В лаборатории проводят микроскопические и другие исследования, спектральный анализ, определяют химический состав материалов.
"С помощью разрушающего контроля определяют прочность, пластичность, упругость и другие механические свойства материалов. Проводятся испытания на морозостойкость и теплоустойчивость. Неразрушающие методы – магнитный, капиллярный, визуальный и оптический контроль – позволяют оценить качество и надежность материалов без повреждения их структуры", - уточняется в сообщении.
"Мосгаз" - одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы
, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.