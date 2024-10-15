https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978206188.html
В Молдавии намерены фальсифицировать выборы, заявила кандидат в президенты
В Молдавии намерены фальсифицировать выборы, заявила кандидат в президенты - РИА Новости, 15.10.2024
В Молдавии намерены фальсифицировать выборы, заявила кандидат в президенты
Власти Молдавии сократили количество наблюдателей от оппозиции на избирательных участках, чтобы фальсифицировать итоги выборов, считает кандидат в президенты,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:00
2024-10-15T18:00
2024-10-15T18:00
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Власти Молдавии сократили количество наблюдателей от оппозиции на избирательных участках, чтобы фальсифицировать итоги выборов, считает кандидат в президенты, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах. "Власти готовятся к фальсификации выборов - сокращено количество наблюдателей от оппозиции на избирательных участках! Если раньше от каждого кандидата на избирательный участок могли быть делегированы двое: наблюдатель, и представитель, то теперь разрешено только по одному человеку от каждого кандидата! Мы не исключаем, что может быть вброс бюллетеней, либо фальсификации другого рода, например, свет выключили, компьютер перезапустили и так далее", - заявила Влах в эфире телеканала Cinema 1. По ее словам, снижение числа избирателей может снизить контроль за процессом проведения выборов и возможными нарушениями после закрытия избирательных участков. "Крайне важно, чтобы представители оппозиционных кандидатов на избирательных участках были очень внимательны, и не допустили фальсификации со стороны команды уходящего президента", - подчеркнула Влах. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду, ион кику, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду, Ион Кику, Наша партия
В Молдавии намерены фальсифицировать выборы, заявила кандидат в президенты
Экс-глава Гагаузии Влах: власти сократили число наблюдателей для фальсификации
КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Власти Молдавии сократили количество наблюдателей от оппозиции на избирательных участках, чтобы фальсифицировать итоги выборов, считает кандидат в президенты, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах.
"Власти готовятся к фальсификации выборов - сокращено количество наблюдателей от оппозиции на избирательных участках! Если раньше от каждого кандидата на избирательный участок могли быть делегированы двое: наблюдатель, и представитель, то теперь разрешено только по одному человеку от каждого кандидата! Мы не исключаем, что может быть вброс бюллетеней, либо фальсификации другого рода, например, свет выключили, компьютер перезапустили и так далее", - заявила Влах в эфире телеканала Cinema 1.
По ее словам, снижение числа избирателей может снизить контроль за процессом проведения выборов и возможными нарушениями после закрытия избирательных участков.
"Крайне важно, чтобы представители оппозиционных кандидатов на избирательных участках были очень внимательны, и не допустили фальсификации со стороны команды уходящего президента", - подчеркнула Влах.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду
, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику
, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе
, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия
" Ренато Усатый
и журналист Наталья Морарь.