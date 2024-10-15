https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978202708.html
В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции
В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 15.10.2024
В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции
Власти Молдавии проводят референдум о евроинтеграции, чтобы получить возможность продавать землю иностранцам, заявили в пресс-службе оппозиционной Партии... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:42
2024-10-15T17:42
2024-10-15T17:42
молдавия
брюссель
кишинев
игорь додон
илан шор
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Власти Молдавии проводят референдум о евроинтеграции, чтобы получить возможность продавать землю иностранцам, заявили в пресс-службе оппозиционной Партии коммунистов. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республики против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли. "Главная цель референдума состоит в получении доступа нынешней власти для продажи земли иностранцам! Готовится преступление против народа и страны невиданных масштабов! Все это делается под фальшивыми лозунгами евроинтеграции, которая предполагает свободную продажу земли иностранцам. Ради этого они затеяли и референдум", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы. В компартии уверены, что уже одного этого должно хватать гражданам, чтобы на референдуме проголосовать против изменений законодательства. "Сегодня звание члена ЕС для Молдавии даже на горизонте не маячит и выглядит морковкой перед мордой осла. И для этого мы должны забыть все подвиги защитников молдавской земли и отдать свою кормилицу, свое кровное за гроши иностранному дяде, которому вовсе нет дела до того, чем и как проживают в Молдавии ее граждане", - подчеркнули коммунисты. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978199375.html
https://ria.ru/20240816/shor-1966599034.html
молдавия
брюссель
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, брюссель, кишинев, игорь додон, илан шор, евросоюз, в мире
Молдавия, Брюссель, Кишинев, Игорь Додон, Илан Шор, Евросоюз, В мире
В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции
Компартия Молдавии: власти проводят референдум для продажи земли иностранцам
КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Власти Молдавии проводят референдум о евроинтеграции, чтобы получить возможность продавать землю иностранцам, заявили в пресс-службе оппозиционной Партии коммунистов.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон
, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель
выдвинул Кишиневу
ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республики против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.
"Главная цель референдума состоит в получении доступа нынешней власти для продажи земли иностранцам! Готовится преступление против народа и страны невиданных масштабов! Все это делается под фальшивыми лозунгами евроинтеграции, которая предполагает свободную продажу земли иностранцам. Ради этого они затеяли и референдум", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.
В компартии уверены, что уже одного этого должно хватать гражданам, чтобы на референдуме проголосовать против изменений законодательства.
"Сегодня звание члена ЕС для Молдавии даже на горизонте не маячит и выглядит морковкой перед мордой осла. И для этого мы должны забыть все подвиги защитников молдавской земли и отдать свою кормилицу, свое кровное за гроши иностранному дяде, которому вовсе нет дела до того, чем и как проживают в Молдавии ее граждане", - подчеркнули коммунисты.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор
, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.