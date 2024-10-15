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В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 15.10.2024
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17:42 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978202708.html
В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции
В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 15.10.2024
В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции
Власти Молдавии проводят референдум о евроинтеграции, чтобы получить возможность продавать землю иностранцам, заявили в пресс-службе оппозиционной Партии... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:42
2024-10-15T17:42
молдавия
брюссель
кишинев
игорь додон
илан шор
евросоюз
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Власти Молдавии проводят референдум о евроинтеграции, чтобы получить возможность продавать землю иностранцам, заявили в пресс-службе оппозиционной Партии коммунистов. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республики против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли. "Главная цель референдума состоит в получении доступа нынешней власти для продажи земли иностранцам! Готовится преступление против народа и страны невиданных масштабов! Все это делается под фальшивыми лозунгами евроинтеграции, которая предполагает свободную продажу земли иностранцам. Ради этого они затеяли и референдум", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы. В компартии уверены, что уже одного этого должно хватать гражданам, чтобы на референдуме проголосовать против изменений законодательства. "Сегодня звание члена ЕС для Молдавии даже на горизонте не маячит и выглядит морковкой перед мордой осла. И для этого мы должны забыть все подвиги защитников молдавской земли и отдать свою кормилицу, свое кровное за гроши иностранному дяде, которому вовсе нет дела до того, чем и как проживают в Молдавии ее граждане", - подчеркнули коммунисты. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978199375.html
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молдавия, брюссель, кишинев, игорь додон, илан шор, евросоюз, в мире
Молдавия, Брюссель, Кишинев, Игорь Додон, Илан Шор, Евросоюз, В мире
В Молдавии раскрыли, зачем власти проводят референдум о евроинтеграции

Компартия Молдавии: власти проводят референдум для продажи земли иностранцам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Власти Молдавии проводят референдум о евроинтеграции, чтобы получить возможность продавать землю иностранцам, заявили в пресс-службе оппозиционной Партии коммунистов.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республики против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.
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"Главная цель референдума состоит в получении доступа нынешней власти для продажи земли иностранцам! Готовится преступление против народа и страны невиданных масштабов! Все это делается под фальшивыми лозунгами евроинтеграции, которая предполагает свободную продажу земли иностранцам. Ради этого они затеяли и референдум", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.
В компартии уверены, что уже одного этого должно хватать гражданам, чтобы на референдуме проголосовать против изменений законодательства.
"Сегодня звание члена ЕС для Молдавии даже на горизонте не маячит и выглядит морковкой перед мордой осла. И для этого мы должны забыть все подвиги защитников молдавской земли и отдать свою кормилицу, свое кровное за гроши иностранному дяде, которому вовсе нет дела до того, чем и как проживают в Молдавии ее граждане", - подчеркнули коммунисты.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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