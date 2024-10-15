https://ria.ru/20241015/mishustin-1978229859.html

Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС

Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС - РИА Новости, 15.10.2024

Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС

Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Пакистан, где примет участие в заседании глав правительств стран ШОС, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T21:05

2024-10-15T21:05

2024-10-15T23:32

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ли цян

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ИСЛАМАБАД, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Пакистан, где примет участие в заседании глав правительств стран ШОС, сообщил корреспондент РИА Новости.В аэропорту Мишустина встретили министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, замминистра иностранных дел по европейским делам Шафкат Али Хан и посол в Москве Мухаммад Халид Джамали.Уже завтра, 16 октября, премьер проведет несколько встреч, в том числе трехсторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, у них запланированы отдельные двусторонние встречи, также ожидаются переговоры Мишустина с пакистанским коллегой Шехбазом Шарифом.В этот же день состоится заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии.Участники обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации работы ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Новые подходы к решению задач зафиксируют в итоговом коммюнике.

https://ria.ru/20241015/shos-1977958155.html

https://ria.ru/20240912/shos-1972336520.html

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Прибытие Мишустина в Пакистан Прибытие Мишустина в Пакистан. 2024-10-15T21:05 true PT0M42S

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пакистан, шос, в мире, михаил мишустин, китай, белоруссия, ли цян, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ