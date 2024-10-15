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Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС - РИА Новости, 15.10.2024
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21:05 15.10.2024 (обновлено: 23:32 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/mishustin-1978229859.html
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС - РИА Новости, 15.10.2024
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС
Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Пакистан, где примет участие в заседании глав правительств стран ШОС, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:05
2024-10-15T23:32
пакистан
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в мире
михаил мишустин
китай
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ли цян
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
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ИСЛАМАБАД, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Пакистан, где примет участие в заседании глав правительств стран ШОС, сообщил корреспондент РИА Новости.В аэропорту Мишустина встретили министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, замминистра иностранных дел по европейским делам Шафкат Али Хан и посол в Москве Мухаммад Халид Джамали.Уже завтра, 16 октября, премьер проведет несколько встреч, в том числе трехсторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, у них запланированы отдельные двусторонние встречи, также ожидаются переговоры Мишустина с пакистанским коллегой Шехбазом Шарифом.В этот же день состоится заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии.Участники обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации работы ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Новые подходы к решению задач зафиксируют в итоговом коммюнике.
https://ria.ru/20241015/shos-1977958155.html
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Прибытие Мишустина в Пакистан
Прибытие Мишустина в Пакистан.
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пакистан, шос, в мире, михаил мишустин, китай, белоруссия, ли цян, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
Пакистан, ШОС, В мире, Михаил Мишустин, Китай, Белоруссия, Ли Цян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС

Мишустин прилетел в Пакистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС

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ИСЛАМАБАД, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Пакистан, где примет участие в заседании глав правительств стран ШОС, сообщил корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Мишустина встретили министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, замминистра иностранных дел по европейским делам Шафкат Али Хан и посол в Москве Мухаммад Халид Джамали.
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Уже завтра, 16 октября, премьер проведет несколько встреч, в том числе трехсторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, у них запланированы отдельные двусторонние встречи, также ожидаются переговоры Мишустина с пакистанским коллегой Шехбазом Шарифом.
В этот же день состоится заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии.
Участники обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации работы ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Новые подходы к решению задач зафиксируют в итоговом коммюнике.
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ПакистанШОСВ миреМихаил МишустинКитайБелоруссияЛи ЦянЛувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
 
 
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