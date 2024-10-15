https://ria.ru/20241015/minzdrav-1978215598.html

Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами

Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами - РИА Новости, 15.10.2024

Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами

Минздрав России предложил лишать аптеки лицензии на торговлю препаратами в случае выявления в течение года двух и более нарушений правил отпуска лекарств,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:58

2024-10-15T18:58

2024-10-15T18:58

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав России предложил лишать аптеки лицензии на торговлю препаратами в случае выявления в течение года двух и более нарушений правил отпуска лекарств, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предусматривается дополнение Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" статьей 83, устанавливающей возможность прекращения лицензии на фармацевтическую деятельность в части осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно проекту, в случае выявления в течение календарного года двух и более нарушений правил отпуска препаратов, а также правил регистрации в специальных журналах операций, связанных с обращением лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, по решению Росздравнадзора лицензия на фармацевтическую деятельность в части осуществления розничной торговли может быть приостановлена.

https://ria.ru/20240423/minzdrav-1941782591.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)