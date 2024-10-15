https://ria.ru/20241015/minzdrav-1978215598.html
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами - РИА Новости, 15.10.2024
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами
Минздрав России предложил лишать аптеки лицензии на торговлю препаратами в случае выявления в течение года двух и более нарушений правил отпуска лекарств,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:58
2024-10-15T18:58
2024-10-15T18:58
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940735293_459:217:2915:1599_1920x0_80_0_0_0d142a7bc87f0c395cacce7e767804c1.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав России предложил лишать аптеки лицензии на торговлю препаратами в случае выявления в течение года двух и более нарушений правил отпуска лекарств, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предусматривается дополнение Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" статьей 83, устанавливающей возможность прекращения лицензии на фармацевтическую деятельность в части осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно проекту, в случае выявления в течение календарного года двух и более нарушений правил отпуска препаратов, а также правил регистрации в специальных журналах операций, связанных с обращением лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, по решению Росздравнадзора лицензия на фармацевтическую деятельность в части осуществления розничной торговли может быть приостановлена.
https://ria.ru/20240423/minzdrav-1941782591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940735293_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_4c1f68feb13cf9632c1acd84b791b62c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами
Минздрав предложил лишать аптек лицензии за нарушение правил отпуска лекарств