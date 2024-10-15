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Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами - РИА Новости, 15.10.2024
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18:58 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/minzdrav-1978215598.html
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами - РИА Новости, 15.10.2024
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами
Минздрав России предложил лишать аптеки лицензии на торговлю препаратами в случае выявления в течение года двух и более нарушений правил отпуска лекарств,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:58
2024-10-15T18:58
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав России предложил лишать аптеки лицензии на торговлю препаратами в случае выявления в течение года двух и более нарушений правил отпуска лекарств, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предусматривается дополнение Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" статьей 83, устанавливающей возможность прекращения лицензии на фармацевтическую деятельность в части осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно проекту, в случае выявления в течение календарного года двух и более нарушений правил отпуска препаратов, а также правил регистрации в специальных журналах операций, связанных с обращением лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, по решению Росздравнадзора лицензия на фармацевтическую деятельность в части осуществления розничной торговли может быть приостановлена.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав назвал условия для лишения аптек лицензии на торговлю лекарствами

Минздрав предложил лишать аптек лицензии за нарушение правил отпуска лекарств

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Покупатель в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав России предложил лишать аптеки лицензии на торговлю препаратами в случае выявления в течение года двух и более нарушений правил отпуска лекарств, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предусматривается дополнение Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" статьей 83, устанавливающей возможность прекращения лицензии на фармацевтическую деятельность в части осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно проекту, в случае выявления в течение календарного года двух и более нарушений правил отпуска препаратов, а также правил регистрации в специальных журналах операций, связанных с обращением лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, по решению Росздравнадзора лицензия на фармацевтическую деятельность в части осуществления розничной торговли может быть приостановлена.
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