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Гладков показал мины "Лепесток", разбросанные беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/miny-1978178527.html
Гладков показал мины "Лепесток", разбросанные беспилотниками ВСУ
Гладков показал мины "Лепесток", разбросанные беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
Гладков показал мины "Лепесток", разбросанные беспилотниками ВСУ
ВСУ разбросали с помощью беспилотников мины "Лепесток" на территории Белгородского района, фото снарядов опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:31
2024-10-15T16:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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ТУЛА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ разбросали с помощью беспилотников мины "Лепесток" на территории Белгородского района, фото снарядов опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "На фото показываю, как выглядят данные мины. Размер мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в длину. Только за последние несколько дней наши военные, сапёры и спасатели нашли более 30 мин такого вида", - говорится в сообщении. По словам главы Белгородской области, из-за разбросанных мин пришлось перекрыть несколько участков дорог в районе сел Красный Октябрь, Бессоновка и населенного пункта Чайки. Гладков также пояснил, что мины "Лепесток" могут находиться в любом районе приграничья и практически незаметны на земле, особенно в темное время суток. Ранее губернатор Белгородской области сообщал о повреждении легкового автомобиля в районе села Красный Октябрь из-за наезда на "Лепесток". В результате происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Гладков показал мины "Лепесток", разбросанные беспилотниками ВСУ

Гладков: ВСУ разбросали мины "Лепесток" на территории Белгородского района

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "Лепесток" в Белгородском районе
Мина Лепесток в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "Лепесток" в Белгородском районе
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ТУЛА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ разбросали с помощью беспилотников мины "Лепесток" на территории Белгородского района, фото снарядов опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На фото показываю, как выглядят данные мины. Размер мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в длину. Только за последние несколько дней наши военные, сапёры и спасатели нашли более 30 мин такого вида", - говорится в сообщении.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМины "Лепесток" в Белгородском районе
Мина Лепесток в Белгородском районе
Мины "Лепесток" в Белгородском районе
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
1 из 2
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМины "Лепесток" в Белгородском районе
Мина Лепесток в Белгородском районе
Мины "Лепесток" в Белгородском районе
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
2 из 2
Мины "Лепесток" в Белгородском районе
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
1 из 2
Мины "Лепесток" в Белгородском районе
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
2 из 2
По словам главы Белгородской области, из-за разбросанных мин пришлось перекрыть несколько участков дорог в районе сел Красный Октябрь, Бессоновка и населенного пункта Чайки.
Гладков также пояснил, что мины "Лепесток" могут находиться в любом районе приграничья и практически незаметны на земле, особенно в темное время суток.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал о повреждении легкового автомобиля в районе села Красный Октябрь из-за наезда на "Лепесток". В результате происшествия никто не пострадал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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