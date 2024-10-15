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В Минобороны назвали фейком сообщения о расстреле солдат ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 15.10.2024 (обновлено: 12:01 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/minoborony-1978096643.html
В Минобороны назвали фейком сообщения о расстреле солдат ВСУ
В Минобороны назвали фейком сообщения о расстреле солдат ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
В Минобороны назвали фейком сообщения о расстреле солдат ВСУ
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал фейком информацию о... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:48
2024-10-15T12:01
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал фейком информацию о расстреле российскими бойцами в Курской области пытавшихся сдаться в плен солдат ВСУ. "Им (украинцам – ред.) надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделениями бросают позиции и бегут, понимая, что уже, можно считать, открыто бойцы подразделений ВСУ говорят о том, что они дальше не в состоянии воевать, что они хотят сдаться", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live", комментируя распространяемую украинской стороной информацию о якобы расстреле в Курской области девятерых сдавшихся в плен солдат ВСУ. Он отметил, что морально-психологическое состояние противника таково, что командование ВСУ должно предпринимать все, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 22 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html
https://ria.ru/20240915/plen-1972806328.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Минобороны назвали фейком сообщения о расстреле солдат ВСУ

Алаудинов назвал фейком информацию о расстреле солдат ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал фейком информацию о расстреле российскими бойцами в Курской области пытавшихся сдаться в плен солдат ВСУ.
"Им (украинцам – ред.) надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделениями бросают позиции и бегут, понимая, что уже, можно считать, открыто бойцы подразделений ВСУ говорят о том, что они дальше не в состоянии воевать, что они хотят сдаться", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live", комментируя распространяемую украинской стороной информацию о якобы расстреле в Курской области девятерых сдавшихся в плен солдат ВСУ.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Бойцы "Ахмата" 41 день держали оборону в окружении в Курской области
24 сентября, 09:35
Он отметил, что морально-психологическое состояние противника таково, что командование ВСУ должно предпринимать все, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 22 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Командир спецназа Ахмат генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Алаудинов рассказал об отношении к бойцам "Ахмата", сдавшимся в плен
15 сентября, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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