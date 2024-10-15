https://ria.ru/20241015/minoborony-1978096643.html

В Минобороны назвали фейком сообщения о расстреле солдат ВСУ

В Минобороны назвали фейком сообщения о расстреле солдат ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024

В Минобороны назвали фейком сообщения о расстреле солдат ВСУ

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал фейком информацию о... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:48

2024-10-15T11:48

2024-10-15T12:01

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал фейком информацию о расстреле российскими бойцами в Курской области пытавшихся сдаться в плен солдат ВСУ. "Им (украинцам – ред.) надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделениями бросают позиции и бегут, понимая, что уже, можно считать, открыто бойцы подразделений ВСУ говорят о том, что они дальше не в состоянии воевать, что они хотят сдаться", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live", комментируя распространяемую украинской стороной информацию о якобы расстреле в Курской области девятерых сдавшихся в плен солдат ВСУ. Он отметил, что морально-психологическое состояние противника таково, что командование ВСУ должно предпринимать все, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 22 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html

https://ria.ru/20240915/plen-1972806328.html

россия

курская область

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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины