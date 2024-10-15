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В Омской области введут запрет на работу мигрантов в некоторых сферах - РИА Новости, 15.10.2024
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14:24 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/migrant-1978134603.html
В Омской области введут запрет на работу мигрантов в некоторых сферах
В Омской области введут запрет на работу мигрантов в некоторых сферах - РИА Новости, 15.10.2024
В Омской области введут запрет на работу мигрантов в некоторых сферах
Запрет на работу мигрантов в сфере пассажирских перевозок, образовании, здравоохранении, торговле и ряде других отраслей введут в Омской области со следующего... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:24
2024-10-15T14:24
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Запрет на работу мигрантов в сфере пассажирских перевозок, образовании, здравоохранении, торговле и ряде других отраслей введут в Омской области со следующего года, сообщил губернатор Виталий Хоценко. "Подписал указ, запрещающий привлекать к работе иностранных граждан с трудовыми патентами в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241014/migranty-1978020161.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область, Виталий Хоценко
В Омской области введут запрет на работу мигрантов в некоторых сферах

Омский губернатор Хоценко ограничил прием на работу мигрантов с 2025 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Запрет на работу мигрантов в сфере пассажирских перевозок, образовании, здравоохранении, торговле и ряде других отраслей введут в Омской области со следующего года, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
"Подписал указ, запрещающий привлекать к работе иностранных граждан с трудовыми патентами в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
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