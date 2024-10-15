Кандидат на пост канцлера ФРГ назвал условие поставок Taurus Киеву
Кандидат в канцлеры Мерц готов поставить Киеву ракеты Taurus при особых условиях
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц был бы готов при определенных условиях поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
"Я бы не стал это делать просто так. <...> Первым шагом станет снятие ограничения по дальности. А вторым — поставка Taurus (Украине. — Прим. ред.)", — заявил Мерц в эфире телеканала ARD.
При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказывается поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus.
Однако в сентябре на сайте правительства ФРГ сообщали, что страна поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.