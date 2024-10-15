https://ria.ru/20241015/memorial-1978228383.html
Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии - РИА Новости, 15.10.2024
Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в софийском квартале Лозенец в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:46
2024-10-15T20:46
2024-10-15T20:46
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
болгария
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978119123_0:185:1000:748_1920x0_80_0_0_7d51aa9330d3c017d14de897c5b97fb5.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в софийском квартале Лозенец в Болгарии, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что неизвестные изрисовали краской стелу в столичном квартале Лозенец. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, отколота голова. "Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением братской могилы советским воинам в Болгарии. В СМИ сообщается, что в Болгарии осквернили братскую могилу советских воинов, расположенную в софийском квартале Лозенец. Памятник, установленный на могиле, облит краской, также повреждено скульптурное изображение на барельефе", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241015/pamyatnik-1978226390.html
https://ria.ru/20240828/kislovodsk-1969003949.html
россия
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978119123_0:138:1000:888_1920x0_80_0_0_70f50cadff718e49476515dd180d85cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, болгария, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Болгария, Происшествия
Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в софийском квартале Лозенец в Болгарии, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что неизвестные изрисовали краской стелу в столичном квартале Лозенец. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, отколота голова.
"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением братской могилы советским воинам в Болгарии. В СМИ сообщается, что в Болгарии осквернили братскую могилу советских воинов, расположенную в софийском квартале Лозенец. Памятник, установленный на могиле, облит краской, также повреждено скульптурное изображение на барельефе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.