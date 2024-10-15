https://ria.ru/20241015/memorial-1978228383.html

Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии

Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии - РИА Новости, 15.10.2024

Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в софийском квартале Лозенец в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:46

2024-10-15T20:46

2024-10-15T20:46

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в софийском квартале Лозенец в Болгарии, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что неизвестные изрисовали краской стелу в столичном квартале Лозенец. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, отколота голова. "Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением братской могилы советским воинам в Болгарии. В СМИ сообщается, что в Болгарии осквернили братскую могилу советских воинов, расположенную в софийском квартале Лозенец. Памятник, установленный на могиле, облит краской, также повреждено скульптурное изображение на барельефе", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241015/pamyatnik-1978226390.html

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, болгария, происшествия