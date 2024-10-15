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Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии - РИА Новости, 15.10.2024
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20:46 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/memorial-1978228383.html
Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии - РИА Новости, 15.10.2024
Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в софийском квартале Лозенец в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:46
2024-10-15T20:46
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
болгария
происшествия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в софийском квартале Лозенец в Болгарии, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что неизвестные изрисовали краской стелу в столичном квартале Лозенец. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, отколота голова. "Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением братской могилы советским воинам в Болгарии. В СМИ сообщается, что в Болгарии осквернили братскую могилу советских воинов, расположенную в софийском квартале Лозенец. Памятник, установленный на могиле, облит краской, также повреждено скульптурное изображение на барельефе", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241015/pamyatnik-1978226390.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, болгария, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Болгария, Происшествия
Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии

© Фото опубликовано на странице Посольства России в Болгарии в соцсетиОскверненный памятник на братской могиле советских воинов в Софии
Оскверненный памятник на братской могиле советских воинов в Софии - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото опубликовано на странице Посольства России в Болгарии в соцсети
Оскверненный памятник на братской могиле советских воинов в Софии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в софийском квартале Лозенец в Болгарии, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что неизвестные изрисовали краской стелу в столичном квартале Лозенец. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, отколота голова.
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"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением братской могилы советским воинам в Болгарии. В СМИ сообщается, что в Болгарии осквернили братскую могилу советских воинов, расположенную в софийском квартале Лозенец. Памятник, установленный на могиле, облит краской, также повреждено скульптурное изображение на барельефе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияБолгарияПроисшествия
 
 
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