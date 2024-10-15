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Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране - РИА Новости, 15.10.2024
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08:54 15.10.2024 (обновлено: 15:13 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/mask-1978069429.html
Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране
Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране - РИА Новости, 15.10.2024
Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире своей телепрограммы, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:54
2024-10-15T15:13
в мире
венесуэла
каракас
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николас мадуро
илон маск
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире своей телепрограммы, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на финансирование попытки госпереворота в Венесуэле. "Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее миллиарда долларов", — сказал венесуэльский лидер. Он не раз резко критиковал Маска. По по словам Мадуро, миллиардер одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности за его счет финансировались беспорядки. Маск отвечал на критику в соцсети X. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день Национальный избирательный совет провозгласил Мадуро президентом на 2025-2031 годы. По данным совета, он набрал 51 процентов голосов. В Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения, во время которых манифестанты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Правительство Венесуэлы обвинило группу стран во вмешательстве в выборы и нарушение права народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20241014/durov-1977904850.html
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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, илон маск, дмитрий песков
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Илон Маск, Дмитрий Песков
Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране

Мадуро: Маск потратил миллиард долларов на попытку госпереворота в Венесуэле

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире своей телепрограммы, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на финансирование попытки госпереворота в Венесуэле.
"Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее миллиарда долларов", — сказал венесуэльский лидер.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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14 октября, 10:45
Он не раз резко критиковал Маска. По по словам Мадуро, миллиардер одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности за его счет финансировались беспорядки. Маск отвечал на критику в соцсети X.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день Национальный избирательный совет провозгласил Мадуро президентом на 2025-2031 годы. По данным совета, он набрал 51 процентов голосов. В Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения, во время которых манифестанты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Правительство Венесуэлы обвинило группу стран во вмешательстве в выборы и нарушение права народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Песков оценил шансы Маска стать посредником между Россией и США
11 октября, 13:17
 
В миреВенесуэлаКаракасМоскваНиколас МадуроИлон МаскДмитрий Песков
 
 
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