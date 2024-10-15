Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране
Мадуро: Маск потратил миллиард долларов на попытку госпереворота в Венесуэле
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире своей телепрограммы, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на финансирование попытки госпереворота в Венесуэле.
"Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее миллиарда долларов", — сказал венесуэльский лидер.
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Он не раз резко критиковал Маска. По по словам Мадуро, миллиардер одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности за его счет финансировались беспорядки. Маск отвечал на критику в соцсети X.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день Национальный избирательный совет провозгласил Мадуро президентом на 2025-2031 годы. По данным совета, он набрал 51 процентов голосов. В Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения, во время которых манифестанты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Правительство Венесуэлы обвинило группу стран во вмешательстве в выборы и нарушение права народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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