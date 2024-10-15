https://ria.ru/20241015/mask-1978069429.html

Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране

Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране - РИА Новости, 15.10.2024

Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире своей телепрограммы, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:54

2024-10-15T08:54

2024-10-15T15:13

в мире

венесуэла

каракас

москва

николас мадуро

илон маск

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире своей телепрограммы, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на финансирование попытки госпереворота в Венесуэле. "Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее миллиарда долларов", — сказал венесуэльский лидер. Он не раз резко критиковал Маска. По по словам Мадуро, миллиардер одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности за его счет финансировались беспорядки. Маск отвечал на критику в соцсети X. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день Национальный избирательный совет провозгласил Мадуро президентом на 2025-2031 годы. По данным совета, он набрал 51 процентов голосов. В Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения, во время которых манифестанты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Правительство Венесуэлы обвинило группу стран во вмешательстве в выборы и нарушение права народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20241014/durov-1977904850.html

https://ria.ru/20241011/peskov-1977583804.html

венесуэла

каракас

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, илон маск, дмитрий песков