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"Крупнейшая ложь в Европе". На Западе выступили с жестким обращением к НАТО - РИА Новости, 15.10.2024
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02:25 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/malinen-1978052048.html
"Крупнейшая ложь в Европе". На Западе выступили с жестким обращением к НАТО
"Крупнейшая ложь в Европе". На Западе выступили с жестким обращением к НАТО - РИА Новости, 15.10.2024
"Крупнейшая ложь в Европе". На Западе выступили с жестким обращением к НАТО
НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштабов которого не было за последние десятилетия, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:25
2024-10-15T02:25
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштабов которого не было за последние десятилетия, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Вероятно, это самая большая ложь, рассказанная европейскому населению со времен основания Третьего рейха", — написал профессор.Свою запись он сопроводил изображением флага и штаб-квартиры Организации Североатлантического договора, добавив, что НАТО как минимум с 2022 года ведет против России прокси-войну.На Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент России Владимир Путин ранее говорил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html
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россия, европа, нато, москва, в мире
Россия, Европа, НАТО, Москва, В мире
"Крупнейшая ложь в Европе". На Западе выступили с жестким обращением к НАТО

Малинен: НАТО стала главной ложью Европы за последние десятилетия

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштабов которого не было за последние десятилетия, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
"Вероятно, это самая большая ложь, рассказанная европейскому населению со времен основания Третьего рейха", — написал профессор.
Свою запись он сопроводил изображением флага и штаб-квартиры Организации Североатлантического договора, добавив, что НАТО как минимум с 2022 года ведет против России прокси-войну.
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На Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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