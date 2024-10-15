https://ria.ru/20241015/mali-1978059513.html
Командир штурмовиков группы "Вагнер" погиб в Мали
Командир штурмовиков группы "Вагнер" погиб в Мали - РИА Новости, 15.10.2024
Командир штурмовиков группы "Вагнер" погиб в Мали
Командир штурмовиков группы "Вагнер" Михаил Приходько погиб в Мали во время боевого задания, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:29
2024-10-15T05:29
2024-10-15T12:59
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Командир штурмовиков группы "Вагнер" Михаил Приходько погиб в Мали во время боевого задания, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". "Двенадцатого октября 2024 года во время выполнения боевого задания в Мали трагически погиб командир 9-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Михаил Приходько, позывной Майкл", — говорится в публикации.В группе пояснили, что в тот день маневренная группа, выполнявшая боевую задачу, столкнулась с превосходящими силами террористов. Приходько решил незамедлительно выдвинуть в тот район группу быстрого реагирования и лично возглавил ее. Благодаря его действиям удалось предотвратить попытки боевиков прорваться из окружения. В итоге по исламистам нанесли артиллерийский и авиационный удар.Сам Приходько лично уничтожил восемь боевиков, но полученные в бою ранения оказались несовместимы с жизнью. Михаила Приходько наградят звездой Героя ЧВК "Вагнер" (посмертно), заключили в группе.В конце июля ЧВК "Вагнер" заявила, что ее бойцы вместе с малийскими военнослужащими вели ожесточенные бои с боевиками в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. Там погиб, в частности, командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд. На прошлой неделе руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил РИА Новости, что тела погибших вагнеровцев вернули на родину.
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в мире, мали, чвк "вагнер"
В мире, Мали, ЧВК "Вагнер"
Командир штурмовиков группы "Вагнер" погиб в Мали
Группа "Вагнер" заявила о гибели командира Приходько на задании в Мали
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Командир штурмовиков группы "Вагнер" Михаил Приходько погиб в Мали во время боевого задания, сообщается в Telegram-канале
"Разгрузка Вагнера".
«
"Двенадцатого октября 2024 года во время выполнения боевого задания в Мали трагически погиб командир 9-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Михаил Приходько, позывной Майкл", — говорится в публикации.
В группе пояснили, что в тот день маневренная группа, выполнявшая боевую задачу, столкнулась с превосходящими силами террористов. Приходько решил незамедлительно выдвинуть в тот район группу быстрого реагирования и лично возглавил ее. Благодаря его действиям удалось предотвратить попытки боевиков прорваться из окружения. В итоге по исламистам нанесли артиллерийский и авиационный удар.
Сам Приходько лично уничтожил восемь боевиков, но полученные в бою ранения оказались несовместимы с жизнью.
Михаила Приходько наградят звездой Героя ЧВК "Вагнер" (посмертно), заключили в группе.
В конце июля ЧВК "Вагнер" заявила, что ее бойцы вместе с малийскими военнослужащими вели ожесточенные бои с боевиками в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. Там погиб, в частности, командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд.
На прошлой неделе руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил РИА Новости, что тела погибших вагнеровцев вернули на родину.