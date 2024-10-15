https://ria.ru/20241015/makron--1978228724.html

Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН - РИА Новости, 15.10.2024

Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что премьер страны Биньямин Нетаньяху "не... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:49

2024-10-15T20:49

2024-10-15T20:49

израиль

франция

ливан

биньямин нетаньяху

эммануэль макрон

оон

хезболла

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799940_0:0:2819:1587_1920x0_80_0_0_273d1e80a00f8a41a93d7b4d563f543b.jpg

ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что премьер страны Биньямин Нетаньяху "не должен забывать, что его страна была создана указом ООН", сообщает издание Parisien со ссылкой на участников встречи. "Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН", - сказал Макрон на совете министров во вторник, сделав отсылку на голосование Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году в поддержку разделения Палестины на независимые арабское и еврейское государства. Напряженность в отношениях Франции и Израиля возникла после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе, что вызвало резкую критику израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Позже Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что Франция "не потерпит" новых обстрелов миротворческих сил. Президент напомнил, что в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат. На прошлой неделе после обстрелов Израилем позиций Временных сил ООН в Ливане посол Израиля в Париже Джошуа Зарка был вызван в МИД Франции для разъяснений. Позже он сказал, что Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL), должны потребовать отвода миротворцев от границы. Во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что миротворцы "должны остаться на месте, чтобы выполнять свою роль в момент прекращения огня". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241015/konflikt-1915630213.html

израиль

франция

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, франция, ливан, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире