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Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН - РИА Новости, 15.10.2024
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20:49 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/makron--1978228724.html
Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН
Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН - РИА Новости, 15.10.2024
Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что премьер страны Биньямин Нетаньяху "не... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:49
2024-10-15T20:49
израиль
франция
ливан
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
оон
хезболла
хамас
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ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что премьер страны Биньямин Нетаньяху "не должен забывать, что его страна была создана указом ООН", сообщает издание Parisien со ссылкой на участников встречи. "Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН", - сказал Макрон на совете министров во вторник, сделав отсылку на голосование Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году в поддержку разделения Палестины на независимые арабское и еврейское государства. Напряженность в отношениях Франции и Израиля возникла после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе, что вызвало резкую критику израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Позже Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что Франция "не потерпит" новых обстрелов миротворческих сил. Президент напомнил, что в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат. На прошлой неделе после обстрелов Израилем позиций Временных сил ООН в Ливане посол Израиля в Париже Джошуа Зарка был вызван в МИД Франции для разъяснений. Позже он сказал, что Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL), должны потребовать отвода миротворцев от границы. Во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что миротворцы "должны остаться на месте, чтобы выполнять свою роль в момент прекращения огня". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241015/konflikt-1915630213.html
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израиль, франция, ливан, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Франция, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, ООН, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Президент Франции Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что премьер страны Биньямин Нетаньяху "не должен забывать, что его страна была создана указом ООН", сообщает издание Parisien со ссылкой на участников встречи.
"Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН", - сказал Макрон на совете министров во вторник, сделав отсылку на голосование Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году в поддержку разделения Палестины на независимые арабское и еврейское государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
Напряженность в отношениях Франции и Израиля возникла после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе, что вызвало резкую критику израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Позже Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что Франция "не потерпит" новых обстрелов миротворческих сил. Президент напомнил, что в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат.
На прошлой неделе после обстрелов Израилем позиций Временных сил ООН в Ливане посол Израиля в Париже Джошуа Зарка был вызван в МИД Франции для разъяснений. Позже он сказал, что Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL), должны потребовать отвода миротворцев от границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что миротворцы "должны остаться на месте, чтобы выполнять свою роль в момент прекращения огня".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильФранцияЛиванБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронООНХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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