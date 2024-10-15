https://ria.ru/20241015/magadan-1978066183.html

Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан

Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан - РИА Новости, 15.10.2024

Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан

Рыбацкое судно "Ангел" ближайшей ночью доставит в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в областную... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:20

2024-10-15T08:20

2024-10-15T08:52

происшествия

магадан

охотское море

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальневосточная транспортная прокуратура

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МАГАДАН, 15 окт - РИА Новости. Рыбацкое судно "Ангел" ближайшей ночью доставит в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в областную больницу, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по региону. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. "Мужчину везут в Магадан, приход судна "Ангел" ожидается в ночное время. В Морском торговом порту Магадана его будут встречать врачи скорой помощи. Мужчину эвакуируют и доставят в больницу", - рассказал собеседник агентства.В Магаданской областной больнице РИА Новости сообщили, что в ночное время будут ждать доставки пациента. Врачи оперативно осмотрят его и начнут лечение.Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине."В августе этого года трое мужчин из Улан-Удэ - Сергей, его брат Михаил и сын Илья - отправились в захватывающее путешествие на лодке-катамаране… из Хабаровска на Сахалин. Их маршрут пролегал через Сахалинский залив, от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Однако, спустя несколько часов после выхода в море, связь с путешественниками пропала… 14 октября, спустя 67 дней после исчезновения, рыбаки Камчатского края обнаружили дрейфующую лодку в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241011/uragan-1977504170.html

магадан

охотское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море Видео спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море. В ближайшее время его доставят в Магадан для госпитализации. 2024-10-15T08:20 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, охотское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура