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Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан - РИА Новости, 15.10.2024
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08:20 15.10.2024 (обновлено: 08:52 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/magadan-1978066183.html
Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан
Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан - РИА Новости, 15.10.2024
Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан
Рыбацкое судно "Ангел" ближайшей ночью доставит в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в областную... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:20
2024-10-15T08:52
происшествия
магадан
охотское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная транспортная прокуратура
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МАГАДАН, 15 окт - РИА Новости. Рыбацкое судно "Ангел" ближайшей ночью доставит в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в областную больницу, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по региону. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. "Мужчину везут в Магадан, приход судна "Ангел" ожидается в ночное время. В Морском торговом порту Магадана его будут встречать врачи скорой помощи. Мужчину эвакуируют и доставят в больницу", - рассказал собеседник агентства.В Магаданской областной больнице РИА Новости сообщили, что в ночное время будут ждать доставки пациента. Врачи оперативно осмотрят его и начнут лечение.Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине."В августе этого года трое мужчин из Улан-Удэ - Сергей, его брат Михаил и сын Илья - отправились в захватывающее путешествие на лодке-катамаране… из Хабаровска на Сахалин. Их маршрут пролегал через Сахалинский залив, от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Однако, спустя несколько часов после выхода в море, связь с путешественниками пропала… 14 октября, спустя 67 дней после исчезновения, рыбаки Камчатского края обнаружили дрейфующую лодку в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241011/uragan-1977504170.html
магадан
охотское море
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Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море
Видео спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море. В ближайшее время его доставят в Магадан для госпитализации.
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происшествия, магадан, охотское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Магадан, Охотское море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная транспортная прокуратура
Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан

МЧС: судно "Ангел" доставит в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке

© МЧС России/TelegramПоисково-спасательная операция в Сахалинской области
Поисково-спасательная операция в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© МЧС России/Telegram
Поисково-спасательная операция в Сахалинской области
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МАГАДАН, 15 окт - РИА Новости. Рыбацкое судно "Ангел" ближайшей ночью доставит в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в областную больницу, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по региону.
Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране.
"Мужчину везут в Магадан, приход судна "Ангел" ожидается в ночное время. В Морском торговом порту Магадана его будут встречать врачи скорой помощи. Мужчину эвакуируют и доставят в больницу", - рассказал собеседник агентства.
В Магаданской областной больнице РИА Новости сообщили, что в ночное время будут ждать доставки пациента. Врачи оперативно осмотрят его и начнут лечение.
Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
"В августе этого года трое мужчин из Улан-Удэ - Сергей, его брат Михаил и сын Илья - отправились в захватывающее путешествие на лодке-катамаране… из Хабаровска на Сахалин. Их маршрут пролегал через Сахалинский залив, от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Однако, спустя несколько часов после выхода в море, связь с путешественниками пропала… 14 октября, спустя 67 дней после исчезновения, рыбаки Камчатского края обнаружили дрейфующую лодку в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМагаданОхотское мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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