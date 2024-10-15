Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан
МЧС: судно "Ангел" доставит в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке
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МАГАДАН, 15 окт - РИА Новости. Рыбацкое судно "Ангел" ближайшей ночью доставит в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в областную больницу, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по региону.
Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране.
"Мужчину везут в Магадан, приход судна "Ангел" ожидается в ночное время. В Морском торговом порту Магадана его будут встречать врачи скорой помощи. Мужчину эвакуируют и доставят в больницу", - рассказал собеседник агентства.
В Магаданской областной больнице РИА Новости сообщили, что в ночное время будут ждать доставки пациента. Врачи оперативно осмотрят его и начнут лечение.
Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
"В августе этого года трое мужчин из Улан-Удэ - Сергей, его брат Михаил и сын Илья - отправились в захватывающее путешествие на лодке-катамаране… из Хабаровска на Сахалин. Их маршрут пролегал через Сахалинский залив, от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Однако, спустя несколько часов после выхода в море, связь с путешественниками пропала… 14 октября, спустя 67 дней после исчезновения, рыбаки Камчатского края обнаружили дрейфующую лодку в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета", - говорится в сообщении.
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