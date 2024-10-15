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В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня - РИА Новости, 15.10.2024
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Хорошие новости
 
14:27 15.10.2024 (обновлено: 15:02 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/lvy-1978136024.html
В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня
В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня - РИА Новости, 15.10.2024
В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня
В крымском сафари-парке "Тайган" у львицы родилась тройня, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:27
2024-10-15T15:02
хорошие новости
республика крым
общество
сафари-парк "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" у львицы родилась тройня, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина. "В сафари-парке пополнение. У львицы родилась тройня — два мальчика и девочка", — сказала Алексагина. По ее словам, малыши чувствуют себя хорошо и набирают вес. Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20240613/strausenok-1952488446.html
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республика крым, общество, сафари-парк "тайган"
Хорошие новости, Республика Крым, Общество, Сафари-парк "Тайган"
В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня

В крымском сафари-парке "Тайган" у львицы родилась тройня

© Крым 24 |Z| Все новости Крыма/TelegramВ крымском сафари-парке "Тайган" родились львята
В крымском сафари-парке Тайган родились львята - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Крым 24 |Z| Все новости Крыма/Telegram
В крымском сафари-парке "Тайган" родились львята
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" у львицы родилась тройня, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина.
"В сафари-парке пополнение. У львицы родилась тройня — два мальчика и девочка", — сказала Алексагина.
По ее словам, малыши чувствуют себя хорошо и набирают вес.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Страусенок, родившийся в сафари-парке Тайган в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В крымском сафари-парке родился страусенок
13 июня, 09:58
 
Хорошие новостиРеспублика КрымОбществоСафари-парк "Тайган"
 
 
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