https://ria.ru/20241015/lvy-1978136024.html

В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня

В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня - РИА Новости, 15.10.2024

В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня

В крымском сафари-парке "Тайган" у львицы родилась тройня, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:27

2024-10-15T14:27

2024-10-15T15:02

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республика крым

общество

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" у львицы родилась тройня, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Татьяна Алексагина. "В сафари-парке пополнение. У львицы родилась тройня — два мальчика и девочка", — сказала Алексагина. По ее словам, малыши чувствуют себя хорошо и набирают вес. Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20240613/strausenok-1952488446.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

республика крым, общество, сафари-парк "тайган"