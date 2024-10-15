https://ria.ru/20241015/lodka-1978173613.html

Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море

Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море - РИА Новости, 15.10.2024

Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море

Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море, назначены судебные экспертизы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:23

2024-10-15T16:23

2024-10-15T16:29

происшествия

охотское море

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море, назначены судебные экспертизы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина "более-менее стабильное". "В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия в акватории Охотского моря следователями Восточного МСУТ СК России осмотрено маломерное судно. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html

охотское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, охотское море, россия, следственный комитет россии (ск рф)