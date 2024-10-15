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Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море - РИА Новости, 15.10.2024
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16:23 15.10.2024 (обновлено: 16:29 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/lodka-1978173613.html
Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море
Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море - РИА Новости, 15.10.2024
Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море
Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море, назначены судебные экспертизы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:23
2024-10-15T16:29
происшествия
охотское море
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море, назначены судебные экспертизы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина "более-менее стабильное". "В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия в акватории Охотского моря следователями Восточного МСУТ СК России осмотрено маломерное судно. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
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охотское море
россия
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происшествия, охотское море, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Охотское море, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море

СК осмотрел катамаран, на котором мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море

© Следственный комитет РФОсмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Следственный комитет РФ
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море, назначены судебные экспертизы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина "более-менее стабильное".
© Следственный комитет РФОсмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
1 из 2
© Следственный комитет РФОсмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
2 из 2
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
1 из 2
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
2 из 2
"В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия в акватории Охотского моря следователями Восточного МСУТ СК России осмотрено маломерное судно. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке
Вчера, 08:45
 
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