Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море
СК осмотрел катамаран, на котором мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФОсмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море, назначены судебные экспертизы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина "более-менее стабильное".
© Следственный комитет РФОсмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
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© Следственный комитет РФОсмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
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Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
1 из 2
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
© Следственный комитет РФ
2 из 2
"В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия в акватории Охотского моря следователями Восточного МСУТ СК России осмотрено маломерное судно. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.