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В ЛНР ликвидировали американского наемника - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/lnr-1978208314.html
В ЛНР ликвидировали американского наемника
В ЛНР ликвидировали американского наемника - РИА Новости, 15.10.2024
В ЛНР ликвидировали американского наемника
Наемник ВСУ из США, бывший спецназовец, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции на линии фронта в ЛНР, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:11
2024-10-15T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
луганская народная республика
владимир рогов
юлия жданова
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Наемник ВСУ из США, бывший спецназовец, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции на линии фронта в ЛНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация с линии фронта о гибели американского наемника - спецназовца, который был уничтожен ударом нашего дрона в районе села Грековка в ЛНР", - сказал Рогов. По его словам, этот случай является показательным и поучительным для всех, кто решит приехать на русскую землю с оружием устраивать здесь свои порядки. Ранее в октябре исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала РИА Новости о том, что российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, их ждет незавидная участь.
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россия
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в мире, россия, сша, луганская народная республика, владимир рогов, юлия жданова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Луганская Народная Республика, Владимир Рогов, Юлия Жданова, Вооруженные силы Украины
В ЛНР ликвидировали американского наемника

Рогов сообщил о ликвидации наемника ВСУ из США в зоне спецоперации в ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Наемник ВСУ из США, бывший спецназовец, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции на линии фронта в ЛНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступила оперативная информация с линии фронта о гибели американского наемника - спецназовца, который был уничтожен ударом нашего дрона в районе села Грековка в ЛНР", - сказал Рогов.
По его словам, этот случай является показательным и поучительным для всех, кто решит приехать на русскую землю с оружием устраивать здесь свои порядки.
Ранее в октябре исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала РИА Новости о том, что российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, их ждет незавидная участь.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ, заявил Рогов
22 марта, 06:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаВладимир РоговЮлия ЖдановаВооруженные силы Украины
 
 
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