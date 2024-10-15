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В ЛНР ликвидировали американского наемника
В ЛНР ликвидировали американского наемника - РИА Новости, 15.10.2024
В ЛНР ликвидировали американского наемника
Наемник ВСУ из США, бывший спецназовец, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции на линии фронта в ЛНР, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:11
2024-10-15T18:11
2024-10-15T18:11
специальная военная операция на украине
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юлия жданова
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Наемник ВСУ из США, бывший спецназовец, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции на линии фронта в ЛНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация с линии фронта о гибели американского наемника - спецназовца, который был уничтожен ударом нашего дрона в районе села Грековка в ЛНР", - сказал Рогов. По его словам, этот случай является показательным и поучительным для всех, кто решит приехать на русскую землю с оружием устраивать здесь свои порядки. Ранее в октябре исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала РИА Новости о том, что российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, их ждет незавидная участь.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934838272.html
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в мире, россия, сша, луганская народная республика, владимир рогов, юлия жданова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Луганская Народная Республика, Владимир Рогов, Юлия Жданова, Вооруженные силы Украины
В ЛНР ликвидировали американского наемника
Рогов сообщил о ликвидации наемника ВСУ из США в зоне спецоперации в ЛНР