Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек
NNA: израильская авиация атаковала город Кана на юге Ливана, 10 человек погибли
© AP Photo / Mohammad ZaatariМашина скорой помощи в Ливане
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Машина скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. Израильская авиация нанесла бомбовый удар по городу Кана на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщило агентство NNA.
"Десять человек погибли в результате <...> авиаудара в населенном пункте Кана. Пятнадцать человек доставлены в больницы с ранениями", — сказано в сообщении.
Кроме того, как сообщил ранее сегодня центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана, при еще одном ударе по зданию в поселении Рияк на востоке страны погибли пять человек, включая троих детей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что еврейское государство не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболла", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома.
Десятки тысяч израильтян были вынуждены эвакуироваться, когда в октябре 2023 года "Хезболла" начала наносить удары по северным районам Израиля в поддержку палестинского движения ХАМАС.
ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.
По данным Минздрава Ливана на 13 октября, количество погибших от израильских ударов с октября прошлого года превысило 2,3 тысячи человек.
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