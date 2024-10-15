https://ria.ru/20241015/livan-1978233939.html

Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек

Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек - РИА Новости, 15.10.2024

Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек

Израильская авиация нанесла бомбовый удар по городу Кана на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщило агентство NNA. РИА Новости, 15.10.2024

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2024-10-15T22:31

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. Израильская авиация нанесла бомбовый удар по городу Кана на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщило агентство NNA. "Десять человек погибли в результате <...> авиаудара в населенном пункте Кана. Пятнадцать человек доставлены в больницы с ранениями", — сказано в сообщении.Кроме того, как сообщил ранее сегодня центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана, при еще одном ударе по зданию в поселении Рияк на востоке страны погибли пять человек, включая троих детей.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что еврейское государство не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболла", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома.Десятки тысяч израильтян были вынуждены эвакуироваться, когда в октябре 2023 года "Хезболла" начала наносить удары по северным районам Израиля в поддержку палестинского движения ХАМАС.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.По данным Минздрава Ливана на 13 октября, количество погибших от израильских ударов с октября прошлого года превысило 2,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241015/ssha-1978205318.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, в мире