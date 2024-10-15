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Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек - РИА Новости, 15.10.2024
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22:12 15.10.2024 (обновлено: 22:31 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/livan-1978233939.html
Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек
Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек - РИА Новости, 15.10.2024
Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек
Израильская авиация нанесла бомбовый удар по городу Кана на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщило агентство NNA. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T22:12
2024-10-15T22:31
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. Израильская авиация нанесла бомбовый удар по городу Кана на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщило агентство NNA. "Десять человек погибли в результате &lt;...&gt; авиаудара в населенном пункте Кана. Пятнадцать человек доставлены в больницы с ранениями", — сказано в сообщении.Кроме того, как сообщил ранее сегодня центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана, при еще одном ударе по зданию в поселении Рияк на востоке страны погибли пять человек, включая троих детей.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что еврейское государство не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболла", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома.Десятки тысяч израильтян были вынуждены эвакуироваться, когда в октябре 2023 года "Хезболла" начала наносить удары по северным районам Израиля в поддержку палестинского движения ХАМАС.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.По данным Минздрава Ливана на 13 октября, количество погибших от израильских ударов с октября прошлого года превысило 2,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, В мире
Израильская авиация атаковала город на юге Ливана, погибли десять человек

NNA: израильская авиация атаковала город Кана на юге Ливана, 10 человек погибли

© AP Photo / Mohammad ZaatariМашина скорой помощи в Ливане
Машина скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Машина скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. Израильская авиация нанесла бомбовый удар по городу Кана на юге Ливана, есть погибшие и пострадавшие, сообщило агентство NNA.
"Десять человек погибли в результате <...> авиаудара в населенном пункте Кана. Пятнадцать человек доставлены в больницы с ранениями", — сказано в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Кроме того, как сообщил ранее сегодня центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана, при еще одном ударе по зданию в поселении Рияк на востоке страны погибли пять человек, включая троих детей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что еврейское государство не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболла", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома.
Десятки тысяч израильтян были вынуждены эвакуироваться, когда в октябре 2023 года "Хезболла" начала наносить удары по северным районам Израиля в поддержку палестинского движения ХАМАС.
ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.
По данным Минздрава Ливана на 13 октября, количество погибших от израильских ударов с октября прошлого года превысило 2,3 тысячи человек.
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Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванВ мире
 
 
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