https://ria.ru/20241015/livan-1978221464.html
Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана
Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана - РИА Новости, 15.10.2024
Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана
Долина Бекаа на востоке Ливана находится в жесткой блокаде в связи с ударами Израиля по гуманитарным конвоям, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:31
2024-10-15T19:31
2024-10-15T19:31
в мире
бекаа
израиль
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976692731_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_bc712d3eb1868849bca552696cea0cad.jpg
БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Долина Бекаа на востоке Ливана находится в жесткой блокаде в связи с ударами Израиля по гуманитарным конвоям, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек Хермель Башир Хадер. "Район Бекаа страдает из-за жестокой блокады - это стало очевидным после атаки на колонну с гуманитарным грузом", - сказал Хадер. По словам губернатора, послание Израиля было очевидным и целью является срыв поставок гуманитарной помощи населению в Бекаа. "Большинство предприятий в Бекаа закрыты, многие люди из-за бомбардировок ушли в другие районы Ливана или в Сирию… На одном из АЗС людям раздали топливо, рекомендовали запастись едой и предметами первой необходимости в рамках подготовки к зимнему сезону", - добавил губернатор. По словам Хадера, есть опасения, что дороги в Баальбек в скором будут отрезаны. Долина Бекаа с 23 сентября так же, как и южная часть страны, подвергаются массированным бомбардировкам Израиля, многие деревни разрушены на 80%. Кроме того, удары наносятся по центрам спасения, где погибают спасатели и медики, что значительно усложняет поисково-спасательные операции, в результате чего на местах бомбардировок увеличивается количество погибших из числа раненых.
https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
бекаа
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976692731_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_d4a49970ba0bea5f0ee0b40a0e180bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бекаа, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бекаа, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана
Восток Ливана находится в блокаде из-за ударов Израиля по гуманитарным конвоям
БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Долина Бекаа на востоке Ливана находится в жесткой блокаде в связи с ударами Израиля по гуманитарным конвоям, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек Хермель Башир Хадер.
"Район Бекаа
страдает из-за жестокой блокады - это стало очевидным после атаки на колонну с гуманитарным грузом", - сказал Хадер.
По словам губернатора, послание Израиля было очевидным и целью является срыв поставок гуманитарной помощи населению в Бекаа.
"Большинство предприятий в Бекаа закрыты, многие люди из-за бомбардировок ушли в другие районы Ливана или в Сирию
… На одном из АЗС людям раздали топливо, рекомендовали запастись едой и предметами первой необходимости в рамках подготовки к зимнему сезону", - добавил губернатор.
По словам Хадера, есть опасения, что дороги в Баальбек в скором будут отрезаны.
Долина Бекаа с 23 сентября так же, как и южная часть страны, подвергаются массированным бомбардировкам Израиля, многие деревни разрушены на 80%. Кроме того, удары наносятся по центрам спасения, где погибают спасатели и медики, что значительно усложняет поисково-спасательные операции, в результате чего на местах бомбардировок увеличивается количество погибших из числа раненых.