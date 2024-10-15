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Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана - РИА Новости, 15.10.2024
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19:31 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/livan-1978221464.html
Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана
Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана - РИА Новости, 15.10.2024
Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана
Долина Бекаа на востоке Ливана находится в жесткой блокаде в связи с ударами Израиля по гуманитарным конвоям, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:31
2024-10-15T19:31
в мире
бекаа
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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Долина Бекаа на востоке Ливана находится в жесткой блокаде в связи с ударами Израиля по гуманитарным конвоям, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек Хермель Башир Хадер. "Район Бекаа страдает из-за жестокой блокады - это стало очевидным после атаки на колонну с гуманитарным грузом", - сказал Хадер. По словам губернатора, послание Израиля было очевидным и целью является срыв поставок гуманитарной помощи населению в Бекаа. "Большинство предприятий в Бекаа закрыты, многие люди из-за бомбардировок ушли в другие районы Ливана или в Сирию… На одном из АЗС людям раздали топливо, рекомендовали запастись едой и предметами первой необходимости в рамках подготовки к зимнему сезону", - добавил губернатор. По словам Хадера, есть опасения, что дороги в Баальбек в скором будут отрезаны. Долина Бекаа с 23 сентября так же, как и южная часть страны, подвергаются массированным бомбардировкам Израиля, многие деревни разрушены на 80%. Кроме того, удары наносятся по центрам спасения, где погибают спасатели и медики, что значительно усложняет поисково-спасательные операции, в результате чего на местах бомбардировок увеличивается количество погибших из числа раненых.
https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
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в мире, бекаа, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бекаа, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана

Восток Ливана находится в блокаде из-за ударов Израиля по гуманитарным конвоям

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по Бейруту
Последствия израильского авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по Бейруту. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Долина Бекаа на востоке Ливана находится в жесткой блокаде в связи с ударами Израиля по гуманитарным конвоям, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек Хермель Башир Хадер.
"Район Бекаа страдает из-за жестокой блокады - это стало очевидным после атаки на колонну с гуманитарным грузом", - сказал Хадер.
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По словам губернатора, послание Израиля было очевидным и целью является срыв поставок гуманитарной помощи населению в Бекаа.
"Большинство предприятий в Бекаа закрыты, многие люди из-за бомбардировок ушли в другие районы Ливана или в Сирию… На одном из АЗС людям раздали топливо, рекомендовали запастись едой и предметами первой необходимости в рамках подготовки к зимнему сезону", - добавил губернатор.
По словам Хадера, есть опасения, что дороги в Баальбек в скором будут отрезаны.
Долина Бекаа с 23 сентября так же, как и южная часть страны, подвергаются массированным бомбардировкам Израиля, многие деревни разрушены на 80%. Кроме того, удары наносятся по центрам спасения, где погибают спасатели и медики, что значительно усложняет поисково-спасательные операции, в результате чего на местах бомбардировок увеличивается количество погибших из числа раненых.
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В миреБекааИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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