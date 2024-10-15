https://ria.ru/20241015/livan-1978221464.html

Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана

Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана - РИА Новости, 15.10.2024

Израиль обстреливает гуманитарные конвои на востоке Ливана

Долина Бекаа на востоке Ливана находится в жесткой блокаде в связи с ударами Израиля по гуманитарным конвоям, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:31

2024-10-15T19:31

2024-10-15T19:31

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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Долина Бекаа на востоке Ливана находится в жесткой блокаде в связи с ударами Израиля по гуманитарным конвоям, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек Хермель Башир Хадер. "Район Бекаа страдает из-за жестокой блокады - это стало очевидным после атаки на колонну с гуманитарным грузом", - сказал Хадер. По словам губернатора, послание Израиля было очевидным и целью является срыв поставок гуманитарной помощи населению в Бекаа. "Большинство предприятий в Бекаа закрыты, многие люди из-за бомбардировок ушли в другие районы Ливана или в Сирию… На одном из АЗС людям раздали топливо, рекомендовали запастись едой и предметами первой необходимости в рамках подготовки к зимнему сезону", - добавил губернатор. По словам Хадера, есть опасения, что дороги в Баальбек в скором будут отрезаны. Долина Бекаа с 23 сентября так же, как и южная часть страны, подвергаются массированным бомбардировкам Израиля, многие деревни разрушены на 80%. Кроме того, удары наносятся по центрам спасения, где погибают спасатели и медики, что значительно усложняет поисково-спасательные операции, в результате чего на местах бомбардировок увеличивается количество погибших из числа раненых.

https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html

https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html

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в мире, бекаа, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024