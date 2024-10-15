https://ria.ru/20241015/livan-1978155166.html

Ливан готов увеличить численность войск у границы с Израилем

Ливан готов увеличить численность войск у границы с Израилем - РИА Новости, 15.10.2024

Ливан готов увеличить численность войск у границы с Израилем

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут готов увеличить численность войск на юге страны у израильской границы... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:25

2024-10-15T15:25

2024-10-15T15:25

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут готов увеличить численность войск на юге страны у израильской границы в случае прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". "У нас в настоящее время 4,5 тысячи военных на юге, и мы хотим увеличить их число до 7-11 тысяч... Мы можем перебросить солдат (при достижении прекращения огня - ред.)", - заявил Микати во вторник в интервью агентству Франс Пресс. По его словам, в настоящее время наблюдаются "кратковременные вторжения" израильских сил в южную часть Ливана. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241014/izrail-1977881345.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, наджиб микати, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024