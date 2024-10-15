Рейтинг@Mail.ru
Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/livan-1978143941.html
Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН
Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 15.10.2024
Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН
Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, и этот поток будет продолжаться до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении огня, заявила РИА... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:50
2024-10-15T14:50
в мире
ливан
сирия
израиль
филиппо гранди
башар асад
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977536461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c450d78f456dbc93ee7c7fdd8811953e.jpg
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, и этот поток будет продолжаться до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении огня, заявила РИА Новости директор по Ближнему Востоку Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Рема Джеймус Имсейс "Мы должны ожидать продолжения потока беженцев из Ливана в Сирию до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня. Более 283 тысяч человек уже бежали в Сирию, около 30% из них - ливанцы, а 70% - сирийцы", - сказала она. На прошлой недели вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Филиппо Гранди встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить помощь беженцам, прибывшим из Ливана с 23 сентября. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240930/livan-1975618813.html
ливан
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977536461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d716d7ec335f7cf72f807f3754580704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, сирия, израиль, филиппо гранди, башар асад, хезболла, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Филиппо Гранди, Башар Асад, Хезболла, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН

УВКБ ООН: более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию

© AP Photo / Omar SanadikiЛюди на пункте пропуска "Джайдут-Ябус" на границе Ливана и Сирии
Люди на пункте пропуска Джайдут-Ябус на границе Ливана и Сирии - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Люди на пункте пропуска "Джайдут-Ябус" на границе Ливана и Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, и этот поток будет продолжаться до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении огня, заявила РИА Новости директор по Ближнему Востоку Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Рема Джеймус Имсейс
"Мы должны ожидать продолжения потока беженцев из Ливана в Сирию до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня. Более 283 тысяч человек уже бежали в Сирию, около 30% из них - ливанцы, а 70% - сирийцы", - сказала она.
На прошлой недели вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Филиппо Гранди встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить помощь беженцам, прибывшим из Ливана с 23 сентября.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Ливане заявили о миллионе беженцев из-за израильских бомбардировок
30 сентября, 21:59
 
В миреЛиванСирияИзраильФилиппо ГрандиБашар АсадХезболлаООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала