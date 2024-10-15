https://ria.ru/20241015/livan-1978143941.html

Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН

Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 15.10.2024

Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, заявили в ООН

Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, и этот поток будет продолжаться до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении огня, заявила РИА... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:50

2024-10-15T14:50

2024-10-15T14:50

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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, и этот поток будет продолжаться до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении огня, заявила РИА Новости директор по Ближнему Востоку Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Рема Джеймус Имсейс "Мы должны ожидать продолжения потока беженцев из Ливана в Сирию до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня. Более 283 тысяч человек уже бежали в Сирию, около 30% из них - ливанцы, а 70% - сирийцы", - сказала она. На прошлой недели вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Филиппо Гранди встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить помощь беженцам, прибывшим из Ливана с 23 сентября. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240930/livan-1975618813.html

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