https://ria.ru/20241015/livan-1978064043.html

"Прими меня, но не корми". Ливанские беженцы нашли убежище в монастыре

"Прими меня, но не корми". Ливанские беженцы нашли убежище в монастыре - РИА Новости, 15.10.2024

"Прими меня, но не корми". Ливанские беженцы нашли убежище в монастыре

Бомбардировки Израиля вынудили более миллиона ливанцев бежать через всю страну и за границу. Жители южных поселений несколько дней добирались на север страны в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:43

2024-10-15T07:43

2024-10-15T08:32

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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Бомбардировки Израиля вынудили более миллиона ливанцев бежать через всю страну и за границу. Жители южных поселений несколько дней добирались на север страны в надежде найти убежище и нашли его в христианском монастыре "Сеидат ан-Наджат". Корреспондент РИА Новости поговорил с настоятелем монастыря - отцом Габриелом Хайрулла и беженками, которые до сих пор пребывают в шоке от того, как несколько дней назад им пришлось бежать под бомбардировками. Монастырский долг Ливан после окончания гражданской войны неофициально разделился территориально по конфессиональному признаку. На юге страны подавляющее большинство населения составляют мусульмане-шииты, на севере в горном Ливане и в нескольких других районах - христиане. В других частях страны живут сунниты и друзы. Всего 18 конфессий на 4,5 миллиона населения. "Мы ничего не планировали заранее, но решили открыть свои двери, когда людям потребовалась помощь. Всего сейчас здесь живет 350 семей, и практически все с юга Ливана. Здесь есть и африканцы, они прибыли со второй волной. Они работали в ливанских семьях прислугой, и куда им было деваться? Монастырь принял и их. Сейчас монастырь переполнен", - рассказывает отец Габриел. "Прими меня, но не корми" "Было очень-очень страшно. Казалось, что ожили эпизоды из Газы. Как там умирали дети, и что у нас все может повториться. Вокруг все взрывалось, летело, и ты ничего не можешь сделать, только молиться! Кажется, что в свои 46 лет я резко стала 90-летней. Я, мой муж, сын. Мой сын – он же ребенок, в чем его вина? Пока мы выбирались, время словно растянулось. Каждые 15 минут длились словно часы. Это не война, это геноцид", - вспоминает Фатима Фаваз с юга. Женщина не может сдержать слез, вспоминая, как она ночью сидела на тротуаре, чтобы уступить место в машине для сына, чтобы он поспал, пока они добирались до монастыря. "Знаете поговорку "прими меня, но не корми"? В монастыре мы ощутили одну важную вещь, Нам дали кров и еду! Они нам дали возможность спать в безопасности. До этого мы шесть дней почти ничего не ели, засыпали голодными. Совсем без еды. Мы все это перенесли с надеждой, что вернемся домой", - продолжает Фаваз. Книги вместо вещей Еще одна девушка с юга Ливана - Сальма эль-Хаек рассказывает, как пришлось ей вместе со всей семьей провести две ночи в машине, оказавшись во второй раз беженцами на своей же родине. В 2006 году при очередной агрессии Израиля она также бежала из своего дома, найдя убежище в христианском районе Бруммена, расположенном недалеко от Бейрута в горах. "Обстрелы усилились, казалось, вот-вот попадут в дом, две ночи мы провели в машине. Мы стали беженцами во второй раз, выжили, приехали в "Сеидат ан-Наджат". Спасибо им огромное за приём. Спасибо этим христианам, никогда этого не забудем", - говорит эль-Хаек. Девушка, которая отказалась представитья, бежала из южного пригорода Бейрута и, сама не ожидая того, оказалась на севере, далеко от дома. "Тяжело быть не дома, это страдание, чувствуешь себя в тупике. Ничего нет. Вот столько мы с собой еды из дома взяли. Ребенок учится онлайн через интернет. Мы даже сумки с вещами с собой не взяли, представьте. Только книги. Мне пришлось бежать из родного дома. Извините, но это очень больно",- говорит женщина сбивчивым голосом.

https://ria.ru/20241014/israel-1978022399.html

https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html

https://ria.ru/20241014/izrail-1977867718.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

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Беженцы из Ливана о бомбардировках Израиля Бомбардировки Израиля вынудили более миллиона ливанцев бежать через всю страну и за границу. Жители южных поселений, населенных преимущественно мусульманами, нашли приют в христианском монастыре "Сеидат ан-Наджат". Корреспондент РИА Новости поговорил с настоятелем монастыря - отцом Габриелом Хайрулла и беженками, которые до сих пор пребывают в шоке от того, что несколько дней назад им пришлось бежать под бомбардировками. 2024-10-15T07:43 true PT1M55S

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в мире, ливан, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024