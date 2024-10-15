https://ria.ru/20241015/lipetsk-1978116999.html

Липецкие власти будут внедрять технологии ИИ в сфере госуправления

Липецкие власти будут внедрять технологии ИИ в сфере госуправления - РИА Новости, 15.10.2024

Липецкие власти будут внедрять технологии ИИ в сфере госуправления

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут использоваться в сфере государственных услуг и управления Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:23

2024-10-15T13:23

2024-10-15T13:23

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_0:545:2673:2048_1920x0_80_0_0_02b1bd733add801e4fc63d35c7a84214.jpg

ЛИПЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут использоваться в сфере государственных услуг и управления Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам координационного совета, который был посвящен стратегическим вопросам развития ИИ в регионе. По словам Артамонова, помимо стратегии внедрения и развития искусственного интеллекта в Липецкой области, на заседании обсудили ряд проектов для внедрения ИИ в органах исполнительной власти региона. Как отметил губернатор, технологии машинного обучения успешно могут применяться для оптимизации процессов в сфере предоставления услуг. "Липецкая область имеет высокую оценку правительства за развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, улучшающих качество жизни. Мы применяем искусственный интеллект в сфере общественной безопасности, предоставлении услуг населению, имущественно-земельном комплексе, социальной сфере и в здравоохранении. Наша задача – развивать эти технологии в сфере государственных услуг и госуправления", – подчеркнул Артамонов. Он также отметил, что база для этого в регионе подготовлена. В 2023 году Липецкая область стала лауреатом премии "Регионам" за вклад в развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, улучшающих качество жизни.

https://ria.ru/20241011/lipetskaya-oblast-1977615513.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов, технологии