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Липецкие власти будут внедрять технологии ИИ в сфере госуправления
Липецкие власти будут внедрять технологии ИИ в сфере госуправления - РИА Новости, 15.10.2024
Липецкие власти будут внедрять технологии ИИ в сфере госуправления
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут использоваться в сфере государственных услуг и управления Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:23
2024-10-15T13:23
2024-10-15T13:23
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
технологии
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ЛИПЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут использоваться в сфере государственных услуг и управления Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам координационного совета, который был посвящен стратегическим вопросам развития ИИ в регионе. По словам Артамонова, помимо стратегии внедрения и развития искусственного интеллекта в Липецкой области, на заседании обсудили ряд проектов для внедрения ИИ в органах исполнительной власти региона. Как отметил губернатор, технологии машинного обучения успешно могут применяться для оптимизации процессов в сфере предоставления услуг. "Липецкая область имеет высокую оценку правительства за развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, улучшающих качество жизни. Мы применяем искусственный интеллект в сфере общественной безопасности, предоставлении услуг населению, имущественно-земельном комплексе, социальной сфере и в здравоохранении. Наша задача – развивать эти технологии в сфере государственных услуг и госуправления", – подчеркнул Артамонов. Он также отметил, что база для этого в регионе подготовлена. В 2023 году Липецкая область стала лауреатом премии "Регионам" за вклад в развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, улучшающих качество жизни.
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липецкая область, игорь артамонов, технологии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Технологии
ЛИПЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут использоваться в сфере государственных услуг и управления Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам координационного совета, который был посвящен стратегическим вопросам развития ИИ в регионе.
По словам Артамонова, помимо стратегии внедрения и развития искусственного интеллекта в Липецкой области, на заседании обсудили ряд проектов для внедрения ИИ в органах исполнительной власти региона. Как отметил губернатор, технологии машинного обучения успешно могут применяться для оптимизации процессов в сфере предоставления услуг.
"Липецкая область имеет высокую оценку правительства за развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, улучшающих качество жизни. Мы применяем искусственный интеллект в сфере общественной безопасности, предоставлении услуг населению, имущественно-земельном комплексе, социальной сфере и в здравоохранении. Наша задача – развивать эти технологии в сфере государственных услуг и госуправления", – подчеркнул Артамонов.
Он также отметил, что база для этого в регионе подготовлена. В 2023 году Липецкая область стала лауреатом премии "Регионам" за вклад в развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, улучшающих качество жизни.