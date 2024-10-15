https://ria.ru/20241015/lihachev-1978138824.html
Лихачев оценил зарубежную выручку "Росатома" в 2024 году
Лихачев оценил зарубежную выручку "Росатома" в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2024
Лихачев оценил зарубежную выручку "Росатома" в 2024 году
Проекты с дружественными странами обеспечат до 80% зарубежной выручки "Росатома" в 2024 году, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:34
2024-10-15T14:34
2024-10-15T14:34
экономика
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Проекты с дружественными странами обеспечат до 80% зарубежной выручки "Росатома" в 2024 году, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Владимир Владимирович, сразу хотел бы обратить ваше внимание на цифры анализа зарубежной выручки за последние годы. Растут объемы, я Вам это говорил, но и растет очень заметно удельный вес в выручке доли дружественных стран, под 80% будет в этом году", - сказал Лихачев. "Росатом" по итогам 2024 года рассчитывает получить зарубежную выручку в объеме 18 миллиардов долларов, говорил ранее Лихачев.
https://ria.ru/20241015/lihachev-1978136384.html
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экономика, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев оценил зарубежную выручку "Росатома" в 2024 году
Лихачев: проекты с дружественными странами обеспечат до 80% зарубежной выручки
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Проекты с дружественными странами обеспечат до 80% зарубежной выручки "Росатома" в 2024 году, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Владимир Владимирович, сразу хотел бы обратить ваше внимание на цифры анализа зарубежной выручки за последние годы. Растут объемы, я Вам это говорил, но и растет очень заметно удельный вес в выручке доли дружественных стран, под 80% будет в этом году", - сказал Лихачев.
"Росатом" по итогам 2024 года рассчитывает получить зарубежную выручку в объеме 18 миллиардов долларов, говорил ранее Лихачев.