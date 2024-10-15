https://ria.ru/20241015/lihachev-1978136384.html
Лихачев заявил об импортонезависимости "Росатома"
Лихачев заявил об импортонезависимости "Росатома" - РИА Новости, 15.10.2024
Лихачев заявил об импортонезависимости "Росатома"
"Росатом" импортонезависим, поэтому внешние вызовы, касающиеся технологий и оборудования, не повлияли на реализацию его проектов, заявил генеральный директор... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:28
2024-10-15T14:28
2024-10-15T15:59
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" импортонезависим, поэтому внешние вызовы, касающиеся технологий и оборудования, не повлияли на реализацию его проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Конечно же, мы импортонезависимые, поэтому все вызовы, связанные с импортозамещением, не нанесли экономического ущерба нашим проектам", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978130849.html
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россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил об импортонезависимости "Росатома"
Лихачев: внешние вызовы не повлияли на реализацию проектов "Росатома"