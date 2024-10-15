https://ria.ru/20241015/lihachev-1978136384.html

Лихачев заявил об импортонезависимости "Росатома"

Лихачев заявил об импортонезависимости "Росатома" - РИА Новости, 15.10.2024

Лихачев заявил об импортонезависимости "Росатома"

"Росатом" импортонезависим, поэтому внешние вызовы, касающиеся технологий и оборудования, не повлияли на реализацию его проектов, заявил генеральный директор... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:28

2024-10-15T14:28

2024-10-15T15:59

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" импортонезависим, поэтому внешние вызовы, касающиеся технологий и оборудования, не повлияли на реализацию его проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Конечно же, мы импортонезависимые, поэтому все вызовы, связанные с импортозамещением, не нанесли экономического ущерба нашим проектам", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978130849.html

россия

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2024

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россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"