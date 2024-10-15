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Биография Михаила Лермонтова

Биография Михаила Лермонтова - РИА Новости, 15.10.2024

Биография Михаила Лермонтова

Известный русский поэт, прозаик и драматург Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября (3 октября по старому стилю) 1814 года в Москве в семье капитана Юрия... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T01:33

2024-10-15T01:33

2024-10-15T01:33

справки

михаил лермонтов

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Известный русский поэт, прозаик и драматург Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября (3 октября по старому стилю) 1814 года в Москве в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой, единственной наследницы значительного состояния своей матери, Елизаветы Алексеевны, принадлежавшей к богатому и влиятельному роду Столыпиных. Согласно распространенной версии, род Лермонтовых происходил от Георга Лермонта, выходца из Шотландии, который был взят в плен русскими войсками осенью 1613 года при осаде польской крепости Белой (ныне город Белый Тверской области). Георг Лермонт остался в России и был принят на "государеву службу". В 1817 году, после ранней смерти матери, ребенка взяла к себе бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, устранив от воспитания отца. Детство Лермонтова прошло главным образом в имении Тарханы Пензенской губернии (ныне село Лермонтово Пензенской области). Неоднократно будущий поэт посещал имение отца Кропотово в Тульской губернии (ныне деревня Кропотово-Лермонтово Липецкой области). Будущий поэт получил столичное домашнее образование: помимо обычного гувернера-француза, у него была бонна-немка и позднее преподаватель-англичанин. Лермонтов с детства свободно владел французским и немецким языками.В силу слабого здоровья в детские годы Лермонтов трижды ездил с родными на Кавказ (1818, 1820 и 1825 годах) для лечения минеральными водами; впечатления этих поездок оставили неизгладимый след в его памяти и впоследствии в творчестве. В 1827 году семья переехала в Москву, и осенью 1828 года Лермонтова зачислили в четвертый класс Благородного пансиона при Московском университете (ныне Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова), одного из лучших учебных заведений России, где учились ранее Василий Жуковский, Александр Грибоедов, Федор Тютчев и многие деятели декабристского движения. В пансионе Лермонтов получил систематическое гуманитарное образование, которое пополнил затем самостоятельным чтением – в его библиотеке были произведения Михаила Ломоносова, Гавриила Державина, Константина Батюшкова, Ивана Крылова, Александра Пушкина и др.К 1828 году Лермонтов относил начало своего литературного творчества. В это время им были написаны первые поэмы "Черкесы" (1828) и "Кавказский пленник" (1829), отмеченные ученическим подражанием Пушкину, сделан первый набросок "Демона" (1829). Этот же период отмечен увлечением Лермонтова Байроном. В 1828-1829 годах он написал несколько "байронических поэм": "Корсар", "Преступник", "Олег", "Два брата".Осенью 1830 года, после двухлетнего пребывания в пансионе, Лермонтов поступил на нравственно-политическое отделение Московского университета, ставшего в те годы одним из центров идейно-культурной жизни. Здесь сохранялся еще дух независимой студенческой корпорации и воспоминания о декабристском движении, по рукам ходили запрещенные стихи Рылеева и Пушкина.К этому времени относятся лирические стихотворения (например, цикл, посвященный Наталье Ивановой), поэмы, а также драмы ("Испанцы" (1830), "Люди и страсти" (1830), "Странный человек" (1831). Сохранилось увлечение Байроном, которого поэт ощущает как особенно близкого себе ("Не думай, чтоб я был достоин сожаленья..." (1830-1831), "Нет, я не Байрон, я другой..." (1832).В университете Лермонтов участвовал в нескольких столкновениях с реакционными профессорами и в 1832 году покинул учебное заведение, переехав в Петербург, где, не сумев оформить перевод в Санкт-Петербургский университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Проведенные здесь два года были заполнены военной муштрой, учениями, смотрами, почти не оставлявшими времени для творческой деятельности. Но и в этих условиях Лермонтов продолжал литературные занятия. Он работал над романом "Вадим" (1832-1834, остался незавершенным). В 1834 году, по окончании школы, Лермонтов был определен в лейб-гвардии гусарский полк, стоявший в Царском Селе (ныне город Пушкин). Однако большую часть времени молодой гусар проводил в столице. Возобновилась творческая деятельность. В 1835 году из печати вышла поэма "Хаджи Абрек". В 1835-1836 годах Лермонтов работал над драмой "Маскарад", поэмами "Сашка" и "Боярин Орша". К 1836 году относится незавершенный роман "Княгиня Лиговская".В 1837 году, в дни гибели Пушкина, обозначился перелом в судьбе Лермонтова. Потрясенный его смертью, Лермонтов написал стихотворение "Смерть поэта", в котором подверг обвинению правящие круги, чуждые России и равнодушные к ее славе, олицетворенной в убитом поэте. "Смерть поэта" мгновенно распространилась в списках, принесла Лермонтову широчайшую известность и навлекла на него политические преследования.Поэт был арестован. Однако и в такое время Лермонтов написал несколько стихотворений, из которых затем выросли шедевры его "тюремной лирики", такие как "Узник" (1837), "Соседка" (1840), "Пленный рыцарь" (1840).В феврале 1837 года, согласно "высочайшему повелению", Лермонтов был переведен в Нижегородский драгунский полк, находившийся на Кавказе. В мае того же года свет увидело стихотворение "Бородино" (первое произведение, опубликованное по воле автора под его именем) как отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. По пути к месту ссылки поэт побывал в Кизляре, Тамани, Ставрополе, Тифлисе и других местах, общался со ссыльными декабристами, деятелями грузинской культуры. Интерес к быту и нравам кавказских народностей, их поэзии отразился в записи турецкой сказки "Ашик-Кериб" (1837), поэме "Беглец" (1837-1838), основанной на "горской легенде". В творчестве Лермонтова как одна из ведущих окончательно утвердилась кавказская тема.В октябре 1837 года благодаря хлопотам бабушки и ходатайству Василия Жуковского вышел Высочайший указ о переводе Лермонтова в лейб-гвардейский Гродненский гусарский полк (в Новгородской губернии).В январе 1838 года Лермонтов возвратился в Санкт-Петербург. В феврале прибыл в расположение полка, а в апреле вновь определен к первому месту службы – в лейб-гвардейский Гусарский полк в Царском Селе.Поэт снова погрузился в петербургскую жизнь. Лермонтов был принят в аристократических и литературных кругах столицы, посещал Карамзиных, пользовался вниманием пушкинского круга писателей (в их числе Жуковский, Плетнев, Вяземский).Три с половиной года жизни в столице – 1838-1840 годах и часть 1841 года были годами литературной славы Лермонтова. В 1838 году были опубликованы поэмы "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" (написана в 1837) и "Тамбовская казначейша". К 1839 году относится последняя редакция "Демона", и в том же году Лермонтов написал новую поэму – "Мцыри". В апреле 1840 году вышел отдельным изданием весь роман "Герой нашего времени", работа над которым велась с 1837 года. В октябре 1840 года свет увидел единственный прижизненный сборник "Стихотворения М. Лермонтова". Издания вызвали многочисленные отклики критиков.Столкновение и дуэль с сыном французского посла Эрнестом де Барантом в феврале 1840 года привели к процедуре допросов и суда и суровому приговору: Лермонтов был переведен на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк, который действовал на наиболее опасных участках противостояния с горцами.В мае того же года Лермонтов выехал из Петербурга и в июне был в Ставрополе, где добился назначения в Чеченский отряд левого фланга Кавказской линии. В июле поэт участвовал в постоянных стычках с горцами и кровопролитном сражении при реке Валерик. Очевидцы писали об отчаянной храбрости Лермонтова, удивлявшей кавказских ветеранов. За проявленную храбрость поэт дважды представлялся к награде и дважды был вычеркнут из наградных списков лично императором Николаем I.В феврале 1841 года, получив двухмесячный отпуск, Лермонтов приехал в Петербург. Намереваясь полностью посвятить себя литературной деятельности и изданию собственного журнала, поэт надеялся получить отставку и остаться в столице, однако получил отказ.В апреле 1841 года, получив предписание в 48 часов покинуть столицу, Лермонтов возвратился на Кавказ. Во время путешествия, длившегося несколько недель, им были созданы такие лирические шедевры, как "Утес", "Спор", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Свиданье", "Листок", "Нет, не тебя так пылко я люблю…", "Выхожу один я на дорогу…", "Морская царевна", "Пророк".По пути к месту назначения поэт остановился в Пятигорске и получил там разрешение задержаться для лечения. Результатом ссоры с однокашником по юнкерской школе Николаем Мартыновым стала дуэль у подножия горы Машук, и 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года Лермонтов был убит.Первоначально Лермонтов был похоронен в Пятигорске на местном кладбище. В 1842 году бабушка поэта добилась разрешения перезахоронить останки внука. В апреле того же года прах Лермонтова был перевезен из Пятигорска и погребен в семейной усыпальнице в Тарханах.Творческая жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова продолжалась неполные 13 лет, за это время он успел занять одно из первых мест в русской литературе, завершив развитие русской романтической поэмы, создав непревзойденные лирические шедевры и заложив основы русского реалистического романа XIX столетия. Осталось в русской культуре живописное наследие поэта. Его кисти принадлежат многочисленные акварели, картины маслом, рисунки, лучшие из которых связаны с кавказкой темой. С именем Лермонтова связано множество мест на карте России: усадьба Тарханы, где прошло его детство, подмосковная усадьба Середниково, куда он приезжал на лето, будучи учащимся Московского университета, дом на Малой Молчановке в Москве, где юный поэт жил с бабушкой в 1829-1832 годах, и Кавказ – в Пятигорске находится дом, где Лермонтов провел последние месяцы своей жизни. В Тамани (Краснодарский край) было воссоздано подворье, где останавливался поэт в 1837 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, михаил лермонтов