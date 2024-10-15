https://ria.ru/20241015/lel-1978057583.html

Певица Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили

Певица Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили - РИА Новости, 15.10.2024

Певица Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили

Певица Катя Лель отказалась от иска о защите чести и достоинства к ведущему Отару Кушанашвили, который высмеял ее в своем видео на YouTube, сообщили РИА Новости РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:46

2024-10-15T04:46

2024-10-15T04:46

шоубиз

москва

отар кушанашвили

катя лель

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Певица Катя Лель отказалась от иска о защите чести и достоинства к ведущему Отару Кушанашвили, который высмеял ее в своем видео на YouTube, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы. "В судебное заседание от представителя истца поступил отказ от исковых требований", - сказали в суде. В связи с этим суд прекратил производство по делу. В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации певица указывала, что слова Кушанашвили в размещенных в сети видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица. Она просила удалить ролик на личном YouTube-канале Кушанашвили, опровергнуть сведения и взыскать денежные средства в качестве компенсации морального вреда. Трек "Мой мармеладный", который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы. В одном из интервью она объяснила успех трека "замыслом высших цивилизаций" и рассказала, что таким "прогрузом сознания" нас готовят к чему-то важному. На своем YouTube-канале Кушанашвили высмеял это заявление и попросил певицу "остановиться".

https://ria.ru/20240112/slavic-1920784666.html

https://ria.ru/20241001/kushanashvili-1975807709.html

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москва, отар кушанашвили, катя лель