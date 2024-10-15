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Певица Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили - РИА Новости, 15.10.2024
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Шоубиз
 
04:46 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/lel-1978057583.html
Певица Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили
Певица Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили - РИА Новости, 15.10.2024
Певица Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили
Певица Катя Лель отказалась от иска о защите чести и достоинства к ведущему Отару Кушанашвили, который высмеял ее в своем видео на YouTube, сообщили РИА Новости РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T04:46
2024-10-15T04:46
шоубиз
москва
отар кушанашвили
катя лель
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Певица Катя Лель отказалась от иска о защите чести и достоинства к ведущему Отару Кушанашвили, который высмеял ее в своем видео на YouTube, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы. "В судебное заседание от представителя истца поступил отказ от исковых требований", - сказали в суде. В связи с этим суд прекратил производство по делу. В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации певица указывала, что слова Кушанашвили в размещенных в сети видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица. Она просила удалить ролик на личном YouTube-канале Кушанашвили, опровергнуть сведения и взыскать денежные средства в качестве компенсации морального вреда. Трек "Мой мармеладный", который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы. В одном из интервью она объяснила успех трека "замыслом высших цивилизаций" и рассказала, что таким "прогрузом сознания" нас готовят к чему-то важному. На своем YouTube-канале Кушанашвили высмеял это заявление и попросил певицу "остановиться".
https://ria.ru/20240112/slavic-1920784666.html
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москва, отар кушанашвили, катя лель
Шоубиз, Москва, Отар Кушанашвили, Катя Лель
Певица Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили

Катя Лель отозвала иск о защите чести и достоинства против Отара Кушанашвили

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Катя Лель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Певица Катя Лель отказалась от иска о защите чести и достоинства к ведущему Отару Кушанашвили, который высмеял ее в своем видео на YouTube, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы.
"В судебное заседание от представителя истца поступил отказ от исковых требований", - сказали в суде. В связи с этим суд прекратил производство по делу.
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В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации певица указывала, что слова Кушанашвили в размещенных в сети видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица.
Она просила удалить ролик на личном YouTube-канале Кушанашвили, опровергнуть сведения и взыскать денежные средства в качестве компенсации морального вреда.
Трек "Мой мармеладный", который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
В одном из интервью она объяснила успех трека "замыслом высших цивилизаций" и рассказала, что таким "прогрузом сознания" нас готовят к чему-то важному. На своем YouTube-канале Кушанашвили высмеял это заявление и попросил певицу "остановиться".
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