https://ria.ru/20241015/lekarstva-1978205182.html
Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных лекарств
Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных лекарств - РИА Новости, 15.10.2024
Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных лекарств
Росздравнадзор в связи с ростом заболеваемости ОРВИ рекомендует аптечным организациям расширить ассортимент противовирусных лекарств и поддерживать неснижаемый... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:55
2024-10-15T17:55
2024-10-15T17:55
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Росздравнадзор в связи с ростом заболеваемости ОРВИ рекомендует аптечным организациям расширить ассортимент противовирусных лекарств и поддерживать неснижаемый запас препаратов, следует из информационного письма ведомства. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями... рекомендует расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных лекарственных препаратов, поддерживать неснижаемый запас",- говорится в документе. В ведомстве также обратили особое внимание на необходимость соблюдения аптечными организациями правил отпуска рецептурных препаратов.
https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных лекарств
Росздравнадзор: аптекам нужно расширить ассортимент противовирусных лекарств