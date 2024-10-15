https://ria.ru/20241015/lekarstva-1978205182.html

Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных лекарств

Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных лекарств - РИА Новости, 15.10.2024

Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных лекарств

Росздравнадзор в связи с ростом заболеваемости ОРВИ рекомендует аптечным организациям расширить ассортимент противовирусных лекарств и поддерживать неснижаемый... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:55

2024-10-15T17:55

2024-10-15T17:55

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Росздравнадзор в связи с ростом заболеваемости ОРВИ рекомендует аптечным организациям расширить ассортимент противовирусных лекарств и поддерживать неснижаемый запас препаратов, следует из информационного письма ведомства. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями... рекомендует расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных лекарственных препаратов, поддерживать неснижаемый запас",- говорится в документе. В ведомстве также обратили особое внимание на необходимость соблюдения аптечными организациями правил отпуска рецептурных препаратов.

https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html

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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия