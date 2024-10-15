https://ria.ru/20241015/kvadrobing-1978116583.html

В Совфеде прокомментировали идею о лишении родительских прав за квадробинг

В Совфеде прокомментировали идею о лишении родительских прав за квадробинг - РИА Новости, 15.10.2024

В Совфеде прокомментировали идею о лишении родительских прав за квадробинг

Лишать родительских прав за квадробинг не следует, однако эту идеологию нужно пресекать, запрещая такой контент в соцсетях, считает сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:21

2024-10-15T13:21

2024-10-15T13:41

общество

россия

северная америка

франция

ольга епифанова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954583045_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2123beb9a930e09b409db82785fa8f39.jpg

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лишать родительских прав за квадробинг не следует, однако эту идеологию нужно пресекать, запрещая такой контент в соцсетях, считает сенатор Ольга Епифанова. Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. "Если чье-то несовершеннолетнее чадо, увлекшись квадробингом, покусает кого-то – это хулиганство, оно наказуемо, есть соответствующие статьи в Административном и Уголовном кодексах. Отвечать за хулиганское поведение подростка будут родители на уровне штрафов или дисциплинарных взысканий. Но, безусловно, в данном случае о лишении родительских прав говорить излишне", - сказала сенатор РИА Новости. По ее словам, на площадках нижней палаты парламента сейчас обсуждают запрет самой идеологии квадробинга. "В России движение квадроберов набирает популярность весьма стремительно. По открытой статистике, число запросов о квадроберах в сети возросло более чем в 370 раз. Проникло это течение к нам, конечно же, через соцсети, через тикток и так далее. Плохо ли это? Я считаю, да. Категорически не согласна с теми, кто не видит в этом увлечении ничего особенного", - отметила парламентарий. Она уверена, что это совсем не безобидная игра. "Квадробинг – зараза, которую нам насаждают извне, она сродни трансгендерству. К слову, еще лет тридцать назад трансгенгдеры считались ненормальным явлением, а сегодня считают ненормальным тех, кто говорит, что в природе есть только два пола - мужской и женский. Так и с квадробингом, который неминуемо приведет к социальным отклонениям", - сказала Епифанова. Отказ от человеческой сутиПо ее мнению, отказ от человеческой сути в пользу животных – это "манипуляция сознанием наших детей, их разрушение, удар по их психике, попытка потушить человеческое в наших детях, опустить их до уровня зверей, которые руководствуются исключительно инстинктами". "И это не преувеличение. В Северной Америке, во Франции и в других странах идет буквально искоренение базовых понятий "мама" и "папа". Хуже того, сегодня обычным явлением стало на обложках детских книг изображать семью, родителей в виде животных, скажем, лисиц", - добавила политик. По словам законодателя, понятно, что подросткам необходимо самовыражаться. "Но разве мало нормальных способов для этого?", - отметила Епифанова. Самое страшное, считает парламентарий, когда родители в поддержке своих детей-квадроберов сами доходят до маразма. Так, в Серпухове одна мама привела свою 12-летнюю дочку в костюме кошки в ветеринарную клинику и потребовала сделать ей прививку и чипировать. "Врачи только пригрозили женщине полицией, а я считаю, что надо было вызвать, составить протокол и влепить матери штраф за нарушение общественного порядка. И то же самое делать с теми родителями, которые "выгуливают" своих детей на поводках по улицам. Полагаю, что на квадроберский контент в соцсетях нужно вводить запрет, как в свое время ограничили секту "Синий кит", - подчеркнула политик. Опасный "вирус"По ее мнению, квадробинг - вещь, по сути социально-вирусная, а значит "может быть по своему опасна, как например, явление зацеперов". "И уже всем ясно, что это форма социального протестного хулиганства, форма наглого стеба, форма девиантного деструктивного скоморошества. В каждом третьем случае это стеб, но вот когда он агрессивен - это социально вредное явление, и с ним нужно ответственно бороться", - уверена Епифанова. Сенатор обратила внимание на то, что в российских городах стали появляться секции квадроберов. "То есть, они уже проникли в наши Дома культуры. И кажется, это очень сильно стало напоминать сектантские движения", - заявила Епифанова.

https://ria.ru/20241008/lavrov-1977063730.html

https://ria.ru/20241009/kvadrobery-1977083804.html

https://ria.ru/20241010/kvadrobery-1977472996.html

https://ria.ru/20241013/uzbekistan-1977837246.html

https://ria.ru/20241003/simonyan-1976136161.html

россия

северная америка

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, северная америка, франция, ольга епифанова