Рейтинг@Mail.ru
Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 15.10.2024 (обновлено: 16:20 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kurskaya-1978147381.html
Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области
Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" с помощью ударного беспилотника "Иноходец" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:48
2024-10-15T16:20
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978172057_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef14711dbc9d324b102f1385a9ff89da.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" с помощью ударного беспилотника "Иноходец" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника", - говорится в сообщении. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар "Иноходцем" по украинскому танку в Курской области
В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БпЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен.
2024-10-15T15:48
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978172057_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_328dff3fa9a3c652e8b9b899633dd202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области

МО РФ: ударный БПЛА "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" с помощью ударного беспилотника "Иноходец" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника", - говорится в сообщении.
В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала