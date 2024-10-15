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Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области
Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" с помощью ударного беспилотника "Иноходец" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:48
2024-10-15T15:48
2024-10-15T16:20
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" с помощью ударного беспилотника "Иноходец" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника", - говорится в сообщении. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар "Иноходцем" по украинскому танку в Курской области
В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БпЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен.
2024-10-15T15:48
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PT0M11S
РИА Новости
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области
МО РФ: ударный БПЛА "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области