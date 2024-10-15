https://ria.ru/20241015/kurskaya-1978147381.html

Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области

Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024

Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" с помощью ударного беспилотника "Иноходец" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:48

2024-10-15T15:48

2024-10-15T16:20

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" с помощью ударного беспилотника "Иноходец" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника", - говорится в сообщении. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Иноходцем" по украинскому танку в Курской области В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БпЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен. 2024-10-15T15:48 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)