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"Заблокировать участок". Алаудинов назвал задачу российских военных в Судже - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 15.10.2024 (обновлено: 11:54 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kursk-1978096931.html
"Заблокировать участок". Алаудинов назвал задачу российских военных в Судже
"Заблокировать участок". Алаудинов назвал задачу российских военных в Судже - РИА Новости, 15.10.2024
"Заблокировать участок". Алаудинов назвал задачу российских военных в Судже
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, говоря о ситуации в курской Судже, РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:50
2024-10-15T11:54
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
апты алаудинов
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, говоря о ситуации в курской Судже, заявил, что стоит задача заблокировать весь участок, чтобы окружить подразделения ВСУ. "Необходимости, если бы мы подошли к самой Судже, штурмовать там каждый дом, я этой необходимости не вижу. Нам надо сделать так, чтобы мы заблокировали весь этот участок таким образом, чтобы оставшиеся в окружении подразделения понимали осознанность своей сложившейся ситуации. И в этом случае, я так думаю, что вряд ли они будут пытаться противостоять нам до конца", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 22 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241014/kurskaya_oblast-1978005638.html
https://ria.ru/20241013/merkuris-1977840794.html
суджа
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суджа, курская область, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Апты Алаудинов
"Заблокировать участок". Алаудинов назвал задачу российских военных в Судже

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал о задачах ВС РФ в Судже

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, говоря о ситуации в курской Судже, заявил, что стоит задача заблокировать весь участок, чтобы окружить подразделения ВСУ.
"Необходимости, если бы мы подошли к самой Судже, штурмовать там каждый дом, я этой необходимости не вижу. Нам надо сделать так, чтобы мы заблокировали весь этот участок таким образом, чтобы оставшиеся в окружении подразделения понимали осознанность своей сложившейся ситуации. И в этом случае, я так думаю, что вряд ли они будут пытаться противостоять нам до конца", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 22 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьАпты Алаудинов
 
 
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