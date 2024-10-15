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На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой - РИА Новости, 15.10.2024
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Краснодарский край
 
21:17 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/kuban-1978230640.html
На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой
На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой - РИА Новости, 15.10.2024
На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой
Зеленую зону обновляют в центре станицы Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края, общественное пространство со скейт-площадкой благоустроят по... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:17
2024-10-15T21:17
краснодарский край
архангельское
тихорецкий район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Зеленую зону обновляют в центре станицы Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края, общественное пространство со скейт-площадкой благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Общественно значимое пространство площадью более 9 тысяч квадратных метров в центре станицы уже преобразилось. Там обустроили парковочные места и пешеходные дорожки, уложили тротуарную плитку вокруг Дома культуры, поменяли покрытие в зоне амфитеатра и установили сиденья для зрителей, смонтировали новую систему освещения. Подрядчику осталось завершить работы по устройству скейт-площадки и выполнить озеленение", – предает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. По данным властей, приведена в порядок и площадка вокруг мемориального комплекса, построенного к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне в память о погибших земляках. Зеленую зону в станице Архангельской Тихорецкого района обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают в том числе и за счет краевого бюджета.
https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html
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архангельское
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архангельское, тихорецкий район, краснодарский край
Краснодарский край, Архангельское, Тихорецкий район, Краснодарский край
На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой

На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой

© iStock.com / alekseisazonovВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / alekseisazonov
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Зеленую зону обновляют в центре станицы Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края, общественное пространство со скейт-площадкой благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Общественно значимое пространство площадью более 9 тысяч квадратных метров в центре станицы уже преобразилось. Там обустроили парковочные места и пешеходные дорожки, уложили тротуарную плитку вокруг Дома культуры, поменяли покрытие в зоне амфитеатра и установили сиденья для зрителей, смонтировали новую систему освещения. Подрядчику осталось завершить работы по устройству скейт-площадки и выполнить озеленение", – предает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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13 сентября, 01:47
По данным властей, приведена в порядок и площадка вокруг мемориального комплекса, построенного к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне в память о погибших земляках.
Зеленую зону в станице Архангельской Тихорецкого района обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают в том числе и за счет краевого бюджета.
Парк отдыха в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту
9 октября, 00:00
 
Краснодарский крайАрхангельскоеТихорецкий районКраснодарский край
 
 
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