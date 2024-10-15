https://ria.ru/20241015/kuban-1978230640.html

На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой

На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой - РИА Новости, 15.10.2024

На Кубани в центре станицы благоустроят зеленую зону со скейт-площадкой

Зеленую зону обновляют в центре станицы Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края, общественное пространство со скейт-площадкой благоустроят по... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T21:17

2024-10-15T21:17

2024-10-15T21:17

краснодарский край

архангельское

тихорецкий район

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302673_922:0:4563:2048_1920x0_80_0_0_99fa75fd061d28a3154738f90ee2dd3a.jpg

КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Зеленую зону обновляют в центре станицы Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края, общественное пространство со скейт-площадкой благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Общественно значимое пространство площадью более 9 тысяч квадратных метров в центре станицы уже преобразилось. Там обустроили парковочные места и пешеходные дорожки, уложили тротуарную плитку вокруг Дома культуры, поменяли покрытие в зоне амфитеатра и установили сиденья для зрителей, смонтировали новую систему освещения. Подрядчику осталось завершить работы по устройству скейт-площадки и выполнить озеленение", – предает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. По данным властей, приведена в порядок и площадка вокруг мемориального комплекса, построенного к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне в память о погибших земляках. Зеленую зону в станице Архангельской Тихорецкого района обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают в том числе и за счет краевого бюджета.

https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html

https://ria.ru/20241009/park-1977074348.html

архангельское

тихорецкий район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

архангельское, тихорецкий район, краснодарский край