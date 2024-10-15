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Контрактникам на Кубани увеличили единовременную выплату до 2,3 млн руб
Контрактникам на Кубани увеличили единовременную выплату до 2,3 млн руб - РИА Новости, 15.10.2024
Контрактникам на Кубани увеличили единовременную выплату до 2,3 млн руб
Суммарная единовременная выплата военнослужащим-контрактникам из Краснодарского края теперь может достигать 2,3 миллиона рублей, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:30
2024-10-15T20:30
2024-10-15T20:30
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 окт – РИА Новости. Суммарная единовременная выплата военнослужащим-контрактникам из Краснодарского края теперь может достигать 2,3 миллиона рублей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Приняли решение увеличить единовременную выплату от Краснодарского края военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ. С 15 октября она составит 1 миллион 500 тысяч рублей. С учетом выплат от министерства обороны РФ и муниципалитетов общая сумма может достигать 2 миллионов 300 тысяч рублей", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Как ранее уточнялось, речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт с Минобороны и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В 2024 году это уже четвёртое повышение единовременной выплаты в Краснодарском крае по решению губернатора. В феврале региональную сумму подняли с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В апреле выплату увеличили до 1 миллиона рублей, в августе - до 1,2 миллиона рублей, при этом суммарная единовременная выплата военнослужащим достигала 1,9 миллиона рублей.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия